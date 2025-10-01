Arnold Schwarzenegger lanzó este martes 30 de septiembre de 2025 desde el Vaticano un llamado al compromiso ecológico de todos los católicos.

“Imaginemos el poder comunicativo que tiene la Iglesia: 1.400 millones de católicos, 200.000 iglesias, 400.000 sacerdotes. Si cada uno de ellos se convierte en un cruzado del ambiente, la transformación sería gigantesca. Cada católico puede convertirse en un héroe de acción en esta causa”, señaló.

El exgobernador de California y célebre actor estadounidense fue invitado a la presentación de la conferencia internacional Raising Hope for Climate Justice (Brindando esperanza por la justicia climática), promovida por el Movimiento Laudato si’ con ocasión del décimo aniversario de la encíclica del Papa Francisco.

El actor se declaró “muy entusiasmado” de participar esta tarde junto al Papa León XIV en este evento que tendrá lugar en Castel Gandolfo. Del 1 al 3 de octubre, a menos de un mes para que arranque la COP30 en Brasil, cerca de un millar de personas participarán en esta conferencia internacional sobre justicia climática organizada en los jardines de la residencia pontificia a orillas del lago Albano.

Durante la rueda de prensa, Schwarzenegger aplaudió en particular los pasos dados por la Santa Sede en materia de sostenibilidad.

“Cuando supe que el Vaticano había instalado paneles solares en los tejados y serán el primer Estado sostenible, con cero emisiones y neutral en carbono, pensé: eso es exactamente lo que yo llamo auténticos héroes de acción”, indicó.

“Sentí que Dios me estaba dando la oportunidad de hacer algo por la gente”

El actor, que a lo largo de su vida encarnó personajes como Terminator o Conan el Bárbaro, explicó que su compromiso con la ecología nació cuando se convirtió en gobernador del estado de California (Estados Unidos). “Yo no era un líder medioambiental, yo conducía camiones gigantes y jamás me había planteado estas cuestiones. Pero entonces sentí que Dios me estaba dando la oportunidad de hacer algo por la gente”, explicó.

Schwarzenegger recordó que en California impulsó medidas pioneras en materia ambiental, a pesar de la oposición del gobierno federal de entonces.

“En tiempos de la administración (George) Bush, el gobierno federal no tenía ningún interés en ayudarnos con nuestras leyes ambientales. Nos bloqueaban continuamente. Pero no nos rendimos: creamos una ley tras otra, y cuando nos detenían, íbamos a los tribunales. Al final los vencimos. Y, como dije en su momento, Hasta la vista, baby”.

El resultado, dijo, fue doble: “Reducimos un 25% nuestras emisiones de gases contaminantes, y al mismo tiempo, California se convirtió en la cuarta economía del mundo. Demostramos que se puede proteger la economía y el ambiente al mismo tiempo. Quien diga lo contrario, simplemente no quiere intentarlo”.

El exgobernador estadounidense insistió en que la batalla por la justicia climática no se puede ganar sólo con cifras o tecnicismos porque cuando se habla de emisiones cero o de cambio climático, “la gente no entiende de qué hablamos”.

Así, indicó que esta causa “ya no es una batalla técnica, sino una batalla moral que debe llegar al corazón de las personas”.

El exgobernador de California y célebre actor estadounidense fue invitado al Vaticano. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

La contaminación está “matando a niños”

Por eso, propuso denunciar la acción del cambio climático diciendo que la contaminación “mata a siete millones de personas” y “está matando a los niños”.

“Hablemos de eso, no del aumento del nivel del mar, o del derretimiento del hielo y de los glaciares (…) Estamos matando a los niños”, aseguró.

Así, reveló que cuando era gobernador de California lanzaron una campaña con el rostro de un niño que usaba un inhalador para poder respirar. “De pronto todo el mundo entendió. La gente nos apoyó masivamente. Incluso las grandes petroleras invirtieron millones en desacreditarnos, porque comprendieron que habíamos dado en el clavo: habíamos aprendido a comunicar bien”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad individual para “eliminar los combustibles fósiles y la contaminación” con acciones concretas.

“Pregúntate: ¿realmente necesitas pantalones hechos en China? ¿De verdad necesitas un traje hecho en Estados Unidos? ¿De verdad necesitas algo hecho en Canadá? ¿O en Sudamérica? No”, dijo el exgobernador de California.

En todo caso, el actor, político y ahora activista advirtió que si bien la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) “es genial porque une a la gente, pero no esperen que surjan soluciones”.

“Estuve en París, en la COP21. Todos estos países firmaban los documentos. Firmaban y firmaban, diciendo: ‘Queremos reducir la contaminación en un 25%’. Firmaban, celebraban y bebían champán francés. Ahora descubrimos que el 70% no cumplió su promesa. No porque sean malos, sino porque al volver a casa tienen que pasar leyes en parlamentos divididos”, señaló.

Por ello, dijo que la verdadera acción empieza a nivel local: en los ayuntamientos, en las universidades, en cada familia. “¿Qué estás haciendo tú para frenar la contaminación? Esa es la pregunta que importa”.

“No me da un dólar, pero me da alegría”

Schwarzenegger, de 78 años, quiso dejar claro que su lucha ambiental no tiene un interés económico personal.

“Este trabajo no me da un sólo dólar en el bolsillo, pero me da algo mucho más valioso: la alegría de contribuir a un mundo mejor. Siento que es una misión que Dios me ha dado. Nuestra obligación es dejar la Tierra en mejores condiciones de cómo la encontramos. Es una orden que viene de lo alto”, indicó finalmente.





