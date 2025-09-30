Este domingo, la música se convirtió en un medio muy especial para comprender más acerca de la vida del Beato José Gregorio Hernández, al celebrarse el Gran Concierto Cuentos de Camino a la Santidad, en el marco de la campaña que impulsa la Arquidiócesis de Caracas para promover la vida de los primeros santos de Venezuela.

Los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, un laico y una religiosa, serán canonizados este 19 de octubre por el Papa León XIV en el Vaticano.

El concierto se celebró en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el alma máter del Beato José Gregorio, con la actuación de la Orquesta Simón Díaz —perteneciente al galardonado Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela—, junto a diversos intérpretes y folcloristas.

En sus palabras de apertura, el Arzobispo de Caracas, Mons. Raúl Biord, recordó que fue en la Universidad Central de Venezuela donde José Gregorio se graduó de médico y luego ejerció como profesor. “Hoy se viste de música y de fe para celebrar su última graduación: se gradúa de santo”, dijo el arzobispo ante el auditorio de más de dos mil personas.

Mons. Biord también agradeció a las empresas y demás entes públicos y privados que hacen posible las iniciativas sociales y culturales en torno a la canonización, que aseguró se ha convertido “en una causa país, en verdadero momento para generar esperanza, favorecer el encuentro e incentivar a seguir el ejemplo de nuestros santos”.

“Queremos que nadie se quede por fuera de esta celebración, porque no es solo la canonización de dos santos, es también la canonización de un pueblo, de Venezuela. De ahora en adelante, Venezuela no será solo esa tierra de gracia que describió Colón por la belleza de su naturaleza, sino que también —desde el 19 de octubre— es para siempre tierra de santos”, agregó.

El concierto ahondó en el contexto histórico de José Gregorio a través de la música de su tiempo, nacido en la segunda mitad del siglo XIX en un pequeño poblado rural de los Andes venezolanos donde pasó la mayor parte de su infancia, para luego mudarse a Caracas a continuar sus estudios básicos.

El beato decidió dedicarse a la medicina y su excelencia académica le permitió obtener una beca del Estado venezolano para formarse en Europa, donde estuvo en contacto con lo más avanzado de su campo y que luego llevaría de regreso a Venezuela, dedicándose a modernizar la medicina nacional, al mismo tiempo que atendía generosamente a los más necesitados.

La Arquidiócesis de Caracas tiene pautadas diferentes actividades de cara al 19 de octubre, siendo la más relevante la Misa de Acción de Gracias que tendrá lugar el sábado 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, que reunirá a todos los obispos del país, algunos invitados internacionales y a más de 30.000 devotos venezolanos que celebrarán la inscripción de los nombres de sus compatriotas en el Libro de los Santos.

Para esta Misa, la arquidiócesis ha dispuesto un registro de preinscripción que es necesario llenar para poder ingresar al Estadio Monumental.