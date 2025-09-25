Este 24 de septiembre, varios sismos se registraron en el occidente de Venezuela, en un período de seis horas. Según el Servicio Geólogico Colombiano, el movimiento de mayor intensidad se dio cerca de las 23:00 del miércoles, alcanzando los 6.3 grados en la escala de Richter y ocasionando daños materiales.

En la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, la icónica iglesia de Santa Bárbara recibió daños en su fachada. Este particular templo de color azul y estilo gótico se encuentra a escasos metros de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia, a quien cada 18 de noviembre se venera con multitudinarias Misas y otras actividades.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Parte de los daños que sufrió el campanario de la icónica iglesia de Santa Bárbara en Maracaibo, después de los terremotos de este miércoles. pic.twitter.com/YTaZXts5aQ — Andrés I. Henríquez (@andrescatholic) September 25, 2025

El párroco de Santa Bárbara, P. José Gregorio Andrade, informó a ACI Prensa que los daños se localizan en la torre del campanario, donde “se cayó la cruz de madera y se desplazó el pico de la torre”. El sacerdote aseguró que diversas autoridades regionales, policiales y de bomberos evaluaron la situación “y cercaron los alrededores del templo por precaución”.

“Gracias a Dios no hubo daños graves que lamentar dentro del templo. Las actividades continuarán en total normalidad. Ya se realizaron las inspecciones pertinentes y por ahora se mantiene cercada la entrada principal de la iglesia, como forma de precaución”, remarcó el P. Andrade.

Las autoridades realizaron las inspecciones debidas a la estructura de la iglesia de Santa Bárbara. Las actividades se mantendrán con normalidad. pic.twitter.com/rVDX7OzUYk — Andrés I. Henríquez (@andrescatholic) September 25, 2025

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según el sacerdote, hasta el momento no se han registrado daños en otras parroquias o edificios eclesiásticos de la ciudad. Los sismos de este miércoles afectaron también a Barquisimeto, Valencia y Caracas. Además de algunos daños materiales leves, las autoridades venezolanas no tienen reportes de fallecidos.

Oraciones en “tiempos de incertidumbre”

El párroco de la Basílica de “la Chinita”, como cariñosamente es conocida la Virgen Chiquinquirá, emitió un comunicado después de los terremotos de ayer, en el que invitó a elevar “nuestras súplicas al Señor en tiempos de incertidumbre”.

“En medio de las adversidades que nos recuerdan la fragilidad de nuestra vida terrenal, como el peligro de los terremotos, la Iglesia nos invita a que elevemos nuestra súplica confiada al Señor, quien es el único que afirma y sostiene la creación”, escribió el P. Nedward Andrade.

Y añadió: “Con espíritu de piedad y humildad, unámonos a través de esta oración del Misal Romano, en las Misas para diversas necesidades y circunstancias:

Dios nuestro, que afianzaste la tierra sobre sus cimientos, apiádate de cuantos estamos atemorizados y escucha nuestras súplicas para que, alejados completamente los peligros del terremoto, podamos servirte con toda tranquilidad. Por Nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén”.

Por último, el párroco apeló a “la fe en Dios, manifestada en su Hijo Jesucristo y la intercesión de la Chinita”, para enfrentar cualquier adversidad “con serenidad y esperanza”.