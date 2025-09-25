La Diócesis de Cúcuta ha puesto en marcha el centro “Huellitas de la Niña María” para atender especialmente a niños y adolescentes migrantes que llegan a esta ciudad fronteriza con Venezuela.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Pía Autónoma Asilo Andresen, cuya historia se remonta a 1907 y que desde el 2017 pasó a ser administrada por la Diócesis de Cúcuta.

El centro “Huellitas de la Niña María” ha sido establecido en el barrio La Fortaleza, donde hay una gran presencia de migrantes, y contará con “un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, catequistas y las hermanas de La Nueva Vida”, informó el Episcopado en una nota publicada en su sitio web.

“Hemos traído hasta aquí 'Las huellitas de la niña María' para atender en este sector a estos niños, a estas madres de familia, a estas familias y llevarles primero el Evangelio”, manifestó por su parte Mons. José Libardo Garcés, Obispo de Cúcuta.

Mientras esta obra desarrollará su labor en Fortaleza, en el centro de Cúcuta la Fundación atiende a niños y niñas de 4 a 10 años en el Centro de Caridad Infantil "La Niña María".

“De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con corte al 31 de diciembre de 2024, se estima que en Colombia hay 796.286 niñas, niños y adolescentes migrantes, lo que representa el 28% del total de la población migrante venezolana en el país. El 16% de este grupo se encuentra en el rango de 0 a 4 años, y el 84% restante entre los 5 y 17 años”, indica la nota.

En ese sentido, el obispo explica que esta expansión de la obra social con el centro “Huellitas de la Niña María “se enmarca en un contexto de alta necesidad”.