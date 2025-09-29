A 35 años de la publicación de la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del Papa Juan Pablo II, se realizará en Chile un congreso internacional para reflexionar sobre la identidad y misión de las universidades católicas.

La cita es del 1 al 3 de octubre en la sede de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y llevará el título “Ex Corde Ecclesiae, 35 años: Identidad, Misión y Esperanza”.

Impulsado por la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), el encuentro reunirá a representantes de universidades de toda la región para reflexionar sobre la identidad, misión y desafíos de la educación superior católica.

Se espera la presencia de cerca de 50 autoridades académicas y responsables de la identidad institucional de universidades católicas de México, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Honduras y Chile.

Entre los expositores confirmados se encuentran el Cardenal Fernando Chomalí, Arzobispo de Santiago, el P. Anderson Pedroso, presidente de ODUCAL y Rector de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y el P. Francisco Ramírez, presidente de la FIUC y Rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

El Rector de la universidad anfitriona, Dr. Christian Mellado, destacó que “formar parte de ODUCAL permite reflexionar sobre la identidad y misión desde una perspectiva regional y global”.

Este congreso, aseguró, “es un hito que invita a analizar cómo las universidades responden a los desafíos actuales de la educación superior, siempre desde su vocación católica, y brinda la oportunidad de fortalecer la colaboración con instituciones de toda América Latina”.

Por su parte, la prorrectora de la UCSC, Dra. Ana Narváez, destacó que “más allá de su valor académico, este encuentro permite compartir experiencias y renovar el compromiso con la formación integral y la excelencia académica, así como construir comunidad”.

Según la Dra. Narváez, se trata de “un espacio para pensar juntos de manera abierta y colaborativa cómo la identidad universitaria se convierte en una expresión viva de nuestra misión educativa y cómo podemos inspirar a otras instituciones en la región”.

Durante los tres días del congreso, se desarrollarán conferencias, paneles y mesas de trabajo colaborativo, de las que se espera obtener orientaciones comunes para las universidades católicas de la región.

Además, los invitados podrán conocer parte del patrimonio natural y cultural del territorio de Concepción a través de una visita turística guiada.

Las inscripciones están abiertas en el sitio oficial de la Universidad , con tarifas diferenciadas y descuentos especiales según la cantidad de asistentes por institución.