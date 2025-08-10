En un contexto en el que crecen los esfuerzos por llegar a los jóvenes universitarios, una organización católica en Estados Unidos busca que los ministerios universitarios piensen “fuera de lo común” para ayudar a los estudiantes a crecer en la fe y acercar el Evangelio a quienes aún no lo conocen.

Como parte de su campaña para inspirar nuevas y creativas iniciativas de evangelización en las universidades, la organización sin fines de lucro Associates of St. John Bosco (ASJB) anunció el 6 de agosto a los ganadores de la primera edición de los Premios RISE (Renewal of Innovative Student Evangelization, por sus siglas en inglés).

El propósito de ASJB es ayudar a los estudiantes a mantener y fortalecer su fe católica durante la etapa universitaria.

Este año fueron premiadas las universidades George Mason, The Catholic University of America (CUA) y el Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech). Entre las tres recibirán un total de 25 mil dólares para poner en marcha sus planes innovadores de evangelización, que buscan acercar a los jóvenes a la fe católica.

Por el momento, los premios se otorgan únicamente a campus universitarios de Washington D.C., Maryland y Virginia, aunque la organización espera ampliar su alcance.

Miembros del Ministerio Católico Universitario de la Universidad George Mason reciben su Premio RISE de manos de los Asociados de San Juan Bosco. Crédito: Cortesía de The Cartiedas. Crédito: Cortesía de The Cartiedas.

Según el comunicado oficial, la Universidad George Mason fue premiada por su enfoque innovador que reúne a estudiantes atletas de diferentes disciplinas para formar una comunidad en Cristo. Estos jóvenes se convertirán en “embajadores” que, usando ropa con el logo del ministerio católico universitario, atraerán a otros deportistas a pequeños grupos y actividades.

En el caso de la Universidad Católica de América, el proyecto consiste en realizar adoración eucarística al aire libre con música de alabanza y confesiones, tanto el primer sábado de regreso a clases como durante el Family Weekend en otoño. El objetivo es que más estudiantes y familias se encuentren con Jesús en el Santísimo Sacramento.

Virginia Tech fue premiada por su programa Pour Into Others, que consiste en abrir una cafetería una vez por semana en el mismo horario en que se realiza la adoración eucarística en el Centro Newman. Así, se busca que los estudiantes que visiten la cafetería sean invitados a la adoración y a otras actividades del ministerio universitario.

Estudiantes de Virginia Tech con el certificado del Premio RISE frente a la Casa Newman de Virginia Tech. Crédito: Foto cortesía del Ministerio Católico del Campus de Virginia Tech.

Danielle Zuccaro, directora ejecutiva de ASJB, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News—que “la respuesta ha sido increíble” ante la nueva campaña y los premios RISE.

Zuccaro, que lleva 15 años en la organización, explicó que la idea surgió de su fundador, el P. Christopher Vaccaro, quien fue capellán universitario durante nueve años.

“Él se dio cuenta de que muchas veces los ministerios universitarios tienen recursos limitados y, en ocasiones, les falta creatividad. Pensamos que se podía fomentar la creatividad incentivando a los ministerios a desarrollar proyectos evangelizadores novedosos, y nosotros les daríamos fondos para realizarlos”, señaló.

“Este año otorgamos 25 mil dólares. Si una universidad siempre había querido realizar un proyecto pero nunca tuvo el dinero, podía pedir la cantidad que necesitaba, pero tenía que ser un proyecto creativo, distinto, que sirviera a un grupo específico en su campus”, agregó.

Los ministerios ganadores deberán presentar un video y un plan de proyecto que será publicado en el sitio web de ASJB, para que cualquier universidad en Estados Unidos pueda replicarlo.

Zuccaro expresó su deseo de “lanzar la red más amplia posible para llegar al mayor número de estudiantes”.

“Siempre decimos en nuestra organización que queremos llegar lo más lejos y a la mayor cantidad de personas posible, y esperamos que estos ministerios universitarios también estén lanzando redes amplias y sirviendo a estudiantes que, de otra manera, no habrían alcanzado”, concluyó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.