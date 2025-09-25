El diputado guatemalteco Ronald Portillo comparte su preocupación por el avance de la ideología de género en su país y asegura que él y sus compañeros de oposición buscan “la protección de nuestros niños”.

En entrevista con EWTN Noticias, el legislador explicó que su trabajo es hacer frente a “legislaciones relacionadas al tema de la ideología de género y hemos buscado nosotros generar un control político sobre estos adoctrinamientos que se realizan muchas veces en menores de edad”.

“Estamos muy preocupados como legisladores y buscamos la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes desde las escuelas para que no se les adoctrine y tampoco simplemente este tipo de políticas por parte de esta administración”, subrayó.

La ideología de género es una corriente que considera que el sexo biológico no es determinante para la persona, sino que ella puede definir su orientación sexual de acuerdo a sus preferencias e incluso en contra de su naturaleza, algo que distintos gobiernos intentan imponer a través de la educación.

El diputado indicó que su labor es “principalmente darle cumplimiento a la política de vida y familia que ya se encuentra vigente en el país”, considerando que “este gobierno es ampliamente conocido por tener un corte o una línea progresista”.

“Nosotros como legisladores de oposición estamos velando para que se dé cumplimiento a los principios y valores que se establecen en esa política y que también toman parte de la Constitución Política de la República de Guatemala”, agregó.

Esto, precisó, se refiere a “la protección a la vida, la protección a la familia o la institucionalización de la familia y la libertad, en todas sus manifestaciones, pero en este caso la libertad religiosa”.

El legislador destacó al respecto que recientemente el Congreso de Guatemala aprobó el Día de la Biblia, aprobado este 2025 para que se celebre el primer sábado de agosto, con el que se reconoce “a la gran mayoría de cristianos que viven en Guatemala y que reconoce en este libro como con su valor histórico y cultural que forma las raíces de Guatemala”.

En la entrevista con EWTN Noticias, Portillo se refirió a estos y otros temas tratados en el "Encuentro por la Libertad Religiosa, la Vida y la Familia”, que reúne a políticos y legisladores de distintas partes del mundo, os días 24 y 25 de septiembre en Guatemala, organizado por el Frente Parlamentario por la Libertad Religiosa —que reúne a más de 30 legisladores—, la Asociación la Familia Importa (AFI) y Political Network for Values (PNfV).

Entre los expositores del encuentro están Valerie Huber, que formó parte de la administración Trump Pence en 2020 y fue impulsora del consenso de Ginebra —en defensa del niño por nacer— y también de la iniciativa Protego sobre la fertilidad de las mujeres “apartada del debate sobre métodos anticonceptivos o el aborto, dando así una visión diferenciada a la protección y la asistencia social que muchas veces necesitan estas mujeres que se ven en una situación de necesidad o de abandono”, indicó Portillo.

Otro expositor es Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de la PNfV, quien afrontó un proceso en México en 20232, por llamar hombre a un congresista trans, y fue censurado por “emitir opiniones disidentes en contra de la agenda LGTBIQ y también de la ideología de género”.

Marcelo Bartolini, director de la asociación Artículo 18 e investigador del Centro de Investigación Social Avanzada en México, es otro de los ponentes junto a Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica, “que también ha expuesto sobre la importancia de la libertad religiosa y el Estado laico”.

El diputado precisó finalmente que uno de los objetivos del encuentro es “generar instrumentos, tanto como políticas públicas o iniciativas legislativas que puedan reforzar o que refuercen, por ejemplo, los valores y principios de los guatemaltecos” y de otros países de la región.