El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) del presidente Donald Trump advirtió a los estados y territorios estadounidenses que deben eliminar las referencias a la “ideología de género” de los materiales educativos de K–12 (escolaridad básica y secundaria), o perderán la financiación federal.

El HHS envió cartas con fecha 26 de agosto a 40 estados, Washington D. C. y cinco territorios, en las que señala que cualquier estado o territorio que no ponga fin a la promoción de la ideología de género en la implementación del Programa de Educación para la Responsabilidad Personal (PREP, por sus siglas en inglés) en los próximos 60 días perderá los fondos federales de dicho programa.

Los estados y territorios reciben en conjunto más de 81,3 millones de dólares anuales de PREP, con montos que van desde varios millones hasta algunos cientos de miles de dólares.

Las cartas documentan numerosos ejemplos de “ideología de género” incorporados en los planes de estudio de varios estados gobernados tanto por demócratas como por republicanos.

Por ejemplo, la carta enviada a Vermont cita materiales que definen el género como “las ideas en una cultura o sociedad sobre las formas apropiadas en que hombres y mujeres deben vestirse, comportarse, pensar y sentir”. También describe la identidad de género como “la comprensión interna de las personas sobre con qué género se identifican”, lo cual puede ser hombre, mujer o “algo que no encaje en esas etiquetas”.

La carta a Washington señala material que afirma que la “identidad de género” de un niño puede ser distinta de “su sexo asignado al nacer” y sostiene que los niños comienzan a expresar aspectos de su identidad de género “entre los 18 meses y los 2 o 3 años” y que “tienen un sentido claro de su identidad de género a los 4 o 5 años”.

En Dakota del Sur, la carta del HHS hace referencia a una “pregunta frecuente” en el material del curso: “¿Por qué alguien con pene no se identificaría como niño/hombre?”. La respuesta señala que las partes del cuerpo se refieren al “sexo asignado al nacer, que es diferente del género” y define el género como “la forma en que las personas se identifican y se expresan”.

Muchos de los ejemplos citados en las cartas son los mismos en docenas de estados, debido a que varios utilizan los mismos materiales de enseñanza.

En sus cartas, el HHS reconoce que estos planes de estudio y programas habían sido aprobados previamente durante la administración del presidente Joe Biden, la cual —según la nueva gestión— “erró al permitir que las subvenciones de PREP se usaran para enseñar ideología de género a los estudiantes”. Ahora, afirma, estos materiales están “fuera de cumplimiento” con las regulaciones del HHS.

El HHS instruyó a los funcionarios de cada estado que recibió la carta a modificar sus planes y materiales de enseñanza a más tardar el lunes 27 de octubre, para que el departamento pueda revisarlos.

“La rendición de cuentas está llegando”, declaró el 26 de agosto Andrew Gradison, secretario adjunto interino de HHS.

“Los fondos federales no se usarán para envenenar las mentes de la próxima generación ni para promover agendas ideológicas peligrosas. La administración Trump garantizará que PREP refleje la intención del Congreso, no las prioridades de la izquierda”, añadió.

Las advertencias llegan apenas cinco días después de que el HHS retirara 12 millones de dólares en fondos PREP a California por no detener la promoción de la ideología de género en su currículo. El departamento ya había advertido al estado en junio que perdería el financiamiento si se negaba a hacer los cambios necesarios.

El HHS está aplicando la orden ejecutiva de Trump del 29 de enero sobre el “fin de la adoctrinación radical en la educación básica y secundaria”. La administración define la ideología de género como un sistema de creencias que “reemplaza la categoría biológica de sexo con un concepto cambiante de identidad de género autoasignada”.

Según la administración, la ideología de género permite “la falsa afirmación de que los varones pueden identificarse como mujeres y, por tanto, convertirse en ellas, y viceversa”. También incluye “la idea de que existe un vasto espectro de géneros desconectados del sexo biológico”.

