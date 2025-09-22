El 24 y 25 de septiembre Ciudad de Guatemala acogerá el foro internacional "Encuentro por la Libertad Religiosa, la Vida y la Familia”, un espacio que reunirá a legisladores, políticos, expertos y líderes de plataformas sociales de diversas partes del mundo.

El evento tendrá lugar en el Congreso de Guatemala, y es organizado por el Frente Parlamentario por la Libertad Religiosa del Congreso de Guatemala —que reúne a más de 30 legisladores—, la Asociación la Familia Importa (AFI) y Political Network for Values (PNfV).

Además, cuenta con el apoyo del Foro Permanente por la Libertad Religiosa, el International Center for Law and Religion Studies, ADF International y el Instituto Guatemalteco de Turismo.

En un comunicado, el diputado guatemalteco Ronald Portillo, anfitrión del evento, destaca que se busca “consolidar un espacio de diálogo y cooperación entre guatemaltecos, convencidos de que proteger la vida, garantizar libertades y fortalecer la institucionalidad de la familia son esenciales para el progreso y el desarrollo integral de nuestra nación”.

Por su parte, Ligia Briz, directora ejecutiva de AFI, resalta que "la libertad religiosa, la vida y la familia se encuentran en riesgo en diversas partes del mundo, pero en Guatemala aún son ampliamente apreciadas y está en las raíces de nuestra sociedad”.

Con este foro, asegura, “buscamos generar sinergias y compromisos sólidos entre los tomadores de decisiones en favor de estos temas”.

A su turno, Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de la junta directiva de PNfV, destacó que tanto la protección de la vida, el reconocimiento de la familia como elemento natural de la sociedad y la libertad religiosa se encuentran amparadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Participarán en el evento reconocidas figuras como Valerie Huber, presidente del Institute for Women’s Health (IWH) y promotora del Consenso de Ginebra; Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica; Scott Isaacson, investigador del Centro Internacional de Derecho y Estudios Religiosos de la Brigham Young University; Julio Pohl, asesor legal de ADF International en América Latina; y Marcelo Bartolini, director de la asociación Artículo 18 e investigador del Centro de Investigación Social Avanzada en México.