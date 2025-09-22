David Ramos

Por David Ramos

22 de septiembre de 2025
07:38 p. m.

Sep. 22, 2025
07:38 p. m.

El 24 y 25 de septiembre Ciudad de Guatemala acogerá el foro internacional "Encuentro por la Libertad Religiosa, la Vida y la Familia”, un espacio que reunirá a legisladores, políticos, expertos y líderes de plataformas sociales de diversas partes del mundo.

El evento tendrá lugar en el Congreso de Guatemala, y es organizado por el Frente Parlamentario por la Libertad Religiosa del Congreso de Guatemala —que reúne a más de 30 legisladores—, la Asociación la Familia Importa (AFI) y Political Network for Values (PNfV).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

Además, cuenta con el apoyo del Foro Permanente por la Libertad Religiosa, el International Center for Law and Religion Studies, ADF International y el Instituto Guatemalteco de Turismo.

En un comunicado, el diputado guatemalteco Ronald Portillo, anfitrión del evento, destaca que se busca “consolidar un espacio de diálogo y cooperación entre guatemaltecos, convencidos de que proteger la vida, garantizar libertades y fortalecer la institucionalidad de la familia son esenciales para el progreso y el desarrollo integral de nuestra nación”.

Por su parte, Ligia Briz, directora ejecutiva de AFI, resalta que "la libertad religiosa, la vida y la familia se encuentran en riesgo en diversas partes del mundo, pero en Guatemala aún son ampliamente apreciadas y está en las raíces de nuestra sociedad”.

Con este foro, asegura, “buscamos generar sinergias y compromisos sólidos entre los tomadores de decisiones en favor de estos temas”.

Las más leídas

1

2

3

4

5

A su turno, Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de la junta directiva de PNfV, destacó que tanto la protección de la vida, el reconocimiento de la familia como elemento natural de la sociedad y la libertad religiosa se encuentran amparadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Participarán en el evento reconocidas figuras como Valerie Huber, presidente del Institute for Women’s Health (IWH) y promotora del Consenso de Ginebra; Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica; Scott Isaacson, investigador del Centro Internacional de Derecho y Estudios Religiosos de la Brigham Young University; Julio Pohl, asesor legal de ADF International en América Latina; y Marcelo Bartolini, director de la asociación Artículo 18 e investigador del Centro de Investigación Social Avanzada en México.

David Ramos
David Ramos
Graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Con más de 12 años de experiencia en periodismo católico trabajando en ACI Prensa, estoy radicado en México desde 2018. He cubierto los viajes del Papa Francisco a Ecuador, Paraguay, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá.