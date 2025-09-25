La gran mayoría de obispos y directores vocacionales expresaron su satisfacción con los programas de formación, según un estudio que analiza cómo los seminarios y las diócesis evalúan a los candidatos a las órdenes sagradas.

Sin embargo, el estudio encontró deficiencias en las evaluaciones relacionadas con las dificultades de aprendizaje y la evaluación de las tendencias hacia la "actividad o inclinación hacia la actividad sexual con un menor u otro rasgo que pudiera indicar que la persona podría ser perjudicial para los menores".

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Centro de Investigación Aplicada al Apostolado de la Universidad de Georgetown (CARA) realizó el estudio en colaboración con el Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia en Notre Dame. Este incluye respuestas de 103 obispos estadounidenses, además de aproximadamente el 33% de los directores de vocaciones, el 59% de los rectores de seminario, 11 capacitadores y 59 especialistas en salud mental.

El informe de junio, “Evaluación de las prácticas de la Iglesia para evaluar la idoneidad de los candidatos a las Órdenes Sagradas”, pidió a obispos y directores vocacionales que expresaran su nivel de confianza en 28 áreas de formación en sus seminarios. Todas las categorías de encuestados afirmaron creer que las evaluaciones psicológicas no detectan adecuadamente los trastornos o discapacidades del aprendizaje o del desarrollo.

Según el informe, los obispos y directores vocacionales expresaron la mayor confianza en la apertura de los “seminaristas a crecer espiritualmente”, con un 55% frente a un 59% que expresó “mucha confianza” en este aspecto. Cerca del 40% y el 50% de los obispos y directores vocacionales también expresaron su confianza en el compromiso regular de los seminaristas “con la autorreflexión”.

Los obispos y los directores vocacionales fueron los que menos confianza mostraron en las áreas relacionadas con la salud física y mental. Solo entre el 19% y el 21% expresaron su confianza en el “manejo de la salud de los seminaristas en neurosis o patologías menores”. De igual manera, solo el 17% expresó su confianza “en una vida saludable con problemas médicos o limitaciones físicas” entre los candidatos al sacerdocio.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En general, la preocupación entre los obispos y directores vocacionales sobre cómo los seminarios evalúan las discapacidades de aprendizaje es alta, con solo el 16% y el 17% de los obispos y directores vocacionales expresando su confianza en este aspecto.

Rectores, capacitadores y especialistas en salud mental también expresaron su confianza en áreas de formación como el crecimiento espiritual y la autorreflexión regular. Entre el 32% y el 43% manifestaron su confianza en la capacidad de los seminaristas para buscar tratamiento para problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, y el mismo porcentaje dijo confiar en su capacidad para establecer relaciones saludables con los demás.

Solo entre el 8% y el 22% de los rectores, capacitadores y especialistas en salud mental dijeron que confían en la formación de los seminaristas sobre “el crecimiento en la comprensión de la propia orientación sexual”, y solo entre el 4% y el 22% tienen confianza en la formación sobre “el manejo saludable de las conductas nocivas o adictivas”.

Aunque el 100% de los rectores y el 94% de los formadores y directores espirituales piensan que las evaluaciones psicológicas iniciales eran necesarias para evaluar la idoneidad de un candidato para la formación en el seminario, menos de 3 de cada 5 obispos dijeron que estas evaluaciones podían predecir qué tan bien un candidato podría funcionar más tarde como sacerdote.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.