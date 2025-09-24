Cuando una nueva “baby box” (caja para bebés) fue instalada este verano en una estación de bomberos en la ciudad de O’Fallon, en Missouri (Estados Unidos), los promotores sabían que algún día podría salvar una vida. Pocos esperaban que ese momento llegara tan pronto.

Menos de 60 días después de que la caja fuera bendecida e inaugurada en la Estación 3 del Distrito de Protección contra Incendios de O’Fallon, los socorristas recuperaron de forma segura a un recién nacido sano, depositado allí por su madre, en la mañana del 13 de septiembre.

La caja de O’Fallon fue financiada por el Consejo 2269 de los Caballeros de Colón. Para el Gran Caballero, Tom Zangriles, la noticia de la entrega fue a la vez sorprendente y profundamente conmovedora.

“Me dio escalofríos. Nadie esperaba que sucediera tan rápido. Que fuera tan pronto realmente nos tomó a todos por sorpresa, en el buen sentido”, dijo Zangriles al National Catholic Register.

Los bomberos recuperaron al bebé de la caja en menos de un minuto y el niño fue trasladado al hospital más cercano para su evaluación. El sexo del bebé —que ahora está al cuidado de una familia de acogida— no fue revelado por motivos de privacidad.

La instalación de O’Fallon es una de más de 300 cajas para bebés en todo el país, operadas por Safe Haven Baby Boxes, una organización sin fines de lucro con sede en Indiana y fundada por Monica Kelsey.

Estos dispositivos, que parecen una caja fuerte empotrada en la pared de un edificio, ofrecen a las madres la opción de entregar legal, anónima y permanentemente a sus recién nacidos. Una vez cerrada la puerta, una cuna climatizada mantiene al bebé seguro hasta que el personal capacitado abre la caja desde el interior del edificio.

En una conferencia de prensa el 22 de septiembre, Kelsey elogió a la madre anónima de O’Fallon por su valiente decisión. El abandono de bebés sigue siendo un problema persistente en EE.UU., señaló Kelsey, recordando que se estima que de tres a cuatro bebés son abandonados ilegalmente cada día; tan solo esta semana, en Austin (Texas), se encontró con vida a un recién nacido abandonado en un contenedor de basura.

“Este bebé [en O’Fallon] no fue abandonado. Este niño fue entregado de manera amorosa, legal, anónima y segura”, subrayó.

Kelsey agradeció a los Caballeros de Colón locales por apoyar el proyecto y añadió que los Caballeros han sido “nuestros principales colaboradores en todo el país, así que no sorprende que estén destacando en Missouri”.

La idea del proyecto en O’Fallon surgió hace unos 15 meses, explicó Zangriles, cuando un empleado del cuerpo de bomberos se acercó a los Caballeros para preguntar si estarían interesados en ayudar a financiar una caja para bebés en la comunidad suburbana al noroeste de San Luis. El área de San Luis ya cuenta con varias cajas de este tipo, la primera de ellas instalada en agosto de 2023 en el suburbio sureño de Mehlville.

Zangriles recordó que su consejo reconoció rápidamente la sintonía de este proyecto con la misión caritativa de los Caballeros.

“Esto está en el centro de lo que hacemos: proteger a los no nacidos y a las madres necesitadas”, afirmó.

El consejo recaudó alrededor de 15.000 dólares para cubrir el costo de la caja, utilizando fondos caritativos que tenían en reserva y lo recaudado en una noche de trivia en 2024. Tras completar las aprobaciones y pruebas, la caja fue instalada en julio de 2025.

Para Zangriles, es increíble mirar atrás al proyecto de O’Fallon y darse cuenta de que solo pasaron 15 meses desde que nació la idea hasta el exitoso rescate de un bebé.

“Felicito a la joven madre que tuvo el valor de entregar a su hijo. No es una decisión fácil de tomar”, afirmó.

Las leyes que autorizan las “cajas para bebés” se han extendido a casi la mitad de los estados de EE.UU. desde que la primera fue instalada en Indiana hace una década. Safe Haven asegura que más de 60 recién nacidos han sido salvados hasta ahora gracias a que los padres han utilizado estos dispositivos. Algunos estados, como Nueva York e Illinois, están considerando actualmente leyes para autorizarlas.

Todos los estados de EE.UU. cuentan con leyes que permiten a las madres entregar de manera segura a sus recién nacidos sin ser procesadas, aunque la mayoría exige que la entrega sea cara a cara en un hospital, estación de bomberos, estación de policía u otro lugar similar.

Según Safe Haven, un total de 23 estados permiten actualmente la entrega anónima de niños mediante cajas para bebés; en el caso de Missouri, la práctica solo se legalizó a partir de 2022. Las leyes varían ligeramente según el estado, pero en Missouri se permite entregar en estas cajas a recién nacidos de hasta 90 días de edad.

Zangriles opinó que los consejos de Caballeros de Colón en todo el país harían bien en considerar proyectos de cajas para bebés como una extensión de su misión. Añadió que su consejo analizará seriamente financiar más cajas en el futuro cuando surja la oportunidad; una nueva ley que entró en vigor este verano en Missouri creó un fondo de 250.000 dólares para igualar donaciones privadas y así instalar más cajas.

Zangriles concluyó: “[Otros consejos] se darán cuenta de que esta es una iniciativa tan alineada con lo que somos, que realmente no hay que pensarlo demasiado”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente National Catholic Register.