El Cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago y Primado de Chile, ofreció este lunes la conferencia “Cuidar la vida, gran desafío para la sociedad”, en el marco de una visita pastoral a la Diócesis de Villarrica, donde se desarrollan actividades del proyecto Provida de la Comisión Guadalupe.

Allí, el cardenal mantuvo encuentros con comunidades eclesiales y educativas, entre ellas el Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica y el Campus de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se desempeña como Canciller.

En un contexto donde el Gobierno de Chile impulsa proyectos de Ley como los de aborto y eutanasia, el purpurado encabezó la conferencia “Cuidar la vida, gran desafío para la sociedad” , organizada por la diócesis junto con la Comisión Guadalupe.

La actividad contó con la presencia del Obispo de Villarrica, Mons. Francisco Javier Stegmeier, asi como académicos, sacerdotes, religiosas, estudiantes y representantes de la comunidad.

Una corriente de bondad

La reflexión del Cardenal Chomali se enfocó en los desafíos culturales y sociales que enfrenta el país, y en particular la Iglesia. En ese marco, aclaró que su propósito no es que la Iglesia aparezca “alegando contra todo”, sino mostrar cómo “colabora con una visión adecuada del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la vida, y contribuye a construir una sociedad mejor”.

Dentro del núcleo de la Iglesia, valoró especialmente los avances de la pastoral juvenil y universitaria respecto a décadas pasadas. Hoy, dijo, existe “una corriente de bondad que está andando”, con jóvenes que misionan, familias que hacen voluntariado y grupos que acogen a mujeres con embarazos complejos. “Tenemos muchos motivos para ser optimistas”, aseguró.

El arzobispo también destacó un mayor compromiso empresarial con la responsabilidad social, la ecología y la conciliación entre trabajo y familia. “Se están dando cuenta que no son una isla, sino que lo que hacen tiene repercusión en la sociedad”, advirtió, subrayando la necesidad de unir esfuerzos para una prosperidad compartida.

Recuperar el diálogo

Sin embargo, alertó sobre un déficit en la reflexión filosófica y ética, en contraste con el avance tecnológico. “La pregunta de cómo se hace ha sido mucho más importante que la pregunta del para qué”, lamentó, alertando sobre el riesgo de reducir la vida humana a la lógica de la técnica o del consumo.

En esa línea, cuestionó una cultura marcada por la subjetividad y la cancelación, y llamó a recuperar el diálogo: “Nadie tiene toda la razón, pero nadie está totalmente equivocado”, dijo.

El cardenal también advirtió sobre el riesgo de una sociedad sin perdón ni misericordia. “Prácticamente [el perdón] se entiende como un signo de debilidad. Y eso es muy complejo. Una sociedad que no tiene perdón, que no es capaz de tener clemencia, es una sociedad que difícilmente va a prosperar”.

El cardenal insistió en que la grandeza de una sociedad se mide en cómo trata a los más débiles. En ese marco, señaló que “en Europa de cada 100 diagnósticos prenatales de síndrome de Down nacen solamente dos”, y advirtió sobre una cultura que descarta la vida en nombre de la eficiencia. “Nuestra vocación al final no es ser inteligente, nuestra vocación es amar y ser amados”, subrayó, invitando a reconocer el valor único de cada persona, especialmente de quienes viven con discapacidad o vulnerabilidad.

La mirada en los más débiles: ancianos, enfermos y niños

“Hoy día lo más clave, en mi opinión, es cómo subir al barco a la gente que está naufragando. Y son muchos. ¿Quiénes son los más los que más están naufragando? Los más débiles: los ancianos, los enfermos y los niños, los que están en el útero materno”, subrayó, invitando a hacer un esfuerzo “de centrarnos en lo que realmente va a marcar el rumbo”.

Finalmente, hizo un llamado a cultivar la esperanza en medio de un contexto marcado por la soledad y la violencia. “Los jóvenes hoy día se sienten tremendamente solos… Una sociedad que no imprime esperanza es una sociedad muerta. Yo soy un convencido que el mejor servicio que le podemos hacer a la Iglesia es promover a la familia, promover al matrimonio, promover la vida, porque estoy convencido que el futuro de la humanidad se fragua en la familia”, aseguró.

La jornada concluyó con un espacio de diálogo abierto con los asistentes y un mensaje de gratitud a la diócesis y a las instituciones organizadoras por su compromiso en la defensa y promoción de la vida.