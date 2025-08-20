De cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Chile el 16 de noviembre, la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile emitió una carta abierta a los candidatos a la presidencia, a quienes exhorta a la amistad cívica, el respeto en el debate, y la mirada en el bien común.

La Comisión de Justicia y Paz está integrada por laicos y tiene como misión contribuir al desarrollo integral de la persona y sociedad a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.

Entre sus tareas está la de promover una sociedad justa y fraterna que mediante el diálogo social asuma el cuidado de la creación y fomente la paz. Asimismo, promueve el diálogo ecuménico e interreligioso, así como la diversidad de carismas en la Iglesia.

En ese marco, y dirigiéndose a los candidatos a presidente, desde la Comisión celebraron en primer lugar el compromiso de los políticos con el país, ya que, en palabras del Papa León XIV, “la política es la forma más alta de caridad”.

Al mismo tiempo, valoraron el servicio que la política presta a la sociedad y al bien común, el cual “puede verse verdaderamente como un acto de amor cristiano”, signo concreto de la preocupación de Dios por el bien de la familia humana.

Recordando que en el proceso electoral, “millones de ciudadanos y ciudadanas depositarán sus sueños y esperanzas en ustedes”, la Comisión invita a los candidatos “a escuchar a los pobres, a los niños y niñas y a las personas mayores” y a “dar ejemplo de amistad cívica” durante la campaña, comunicando sus propuestas “con honestidad, verdad y respeto”.

También hicieron suya la oportunidad para dar a conocer algunas reflexiones y preocupaciones sobre la actualidad en Chile.

¿Qué se vota en Chile?

Chile celebra elecciones presidenciales el próximo 16 de noviembre de 2025, con una eventual segunda vuelta el 14 de diciembre.

El camino hacia la presidencia 2025 ya tuvo su primera jornada el pasado 29 de junio, cuando se celebraron las elecciones primarias que definieron una única candidatura por partido.

De este modo, ocho candidatos disputarán en noviembre el lugar que hoy ocupa el Presidente Gabriel Boric, representante del Frente Amplio.

Además de la Presidencia, el 16 de noviembre se votará para renovar los 155 escaños de la Cámara de Diputados, cuyo periodo dura 4 años; y 23 de los 50 puestos del Senado (con una permanencia de 8 años). Los 27 escaños restantes del Senado se escogerán en las elecciones de 2029.

La realidad de los chilenos

La Comisión Nacional Justicia y Paz considera en su comunicado que “hay mucho que celebrar” por los 35 años de democracia en el país y los avances en la reducción de la pobreza, la justicia ante las violaciones a los derechos humanos, la creación de empleo, y la acogida a los migrantes, pero enumeran también los desafíos que demandan el compromiso político.

Por un lado, mencionan la realidad de la delincuencia, con bandas de crimen organizado que “angustian a la sociedad”; un crecimiento de la economía insuficiente para resolver “problemas de vivienda, salud y calidad de la educación”, y mejorar las condiciones de empleo; y la realidad de niños, jóvenes y mujeres que viven situaciones de discriminación.

En ese contexto, convocan a los candidatos a “dar un ejemplo pedagógico de civilidad durante el proceso de campaña”, para demostrar “qué es la democracia y por qué es tan importante cuidarla”, promoviendo un debate respetuoso de ideas “sin descalificar al adversario”.

“Con mucha esperanza le invitamos a continuar construyendo un proyecto país que tenga el bien común en el centro, que deje en cada persona la semilla necesaria para volver a creer en la política e involucrarnos en levantar un futuro esperanzador para los más jóvenes; un futuro sustentable para los adultos mayores y uno muy respetuoso de nuestra Madre Tierra, que nos cobija y nos brinda el aire, el agua y el alimento que necesitamos cada día”, animan.

Asimismo, anhelan “sus mejores esfuerzos” para mejorar la calidad de vida de las personas, de modo que “se sientan llamadas a cooperar y participar en la construcción de una patria para todos con justicia y paz”.