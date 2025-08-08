Con un mensaje enviado por el Nuncio Apostólico en Chile, el Papa León XIV se hizo presente en el momento de dolor que atraviesa la sociedad chilena a raíz de la muerte de seis trabajadores en la mina El Teniente.

En una Misa presidida por el Arzobispo de La Serena y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Mons. René Rebolledo Salinas, la comunidad local dio su último adiós al minero Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, uno de los seis fallecidos en el derrumbe subterráneo en un sector de la mina de cobre más grande de Latinoamérica.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En la Eucaristía estuvo presente el Presidente de la Nación, Gabriel Boric; autoridades y numerosos fieles de la comunidad, a quienes el prelado agradeció la cercanía, unión y oración con los mineros fallecidos y por sus familias.

Mons. Rebolledo Salinas inició su homilía leyendo el mensaje del Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, quien hizo llegar las condolencias del Papa León XIV.

“Con profundo dolor el pueblo chileno ha recibido la noticia del trágico fallecimiento de seis trabajadores en la mina ‘El Teniente’, en Rancagua. En estos momentos de intenso sufrimiento, deseo hacerles llegar, en nombre del Santo Padre, la cercanía espiritual, la oración y la más sentida condolencia”, expresó el enviado papal en su mensaje.

“A ustedes, estimadas familias que han perdido a sus seres queridos en el cumplimiento de su labor diaria, les expreso una palabra de consuelo y esperanza cristiana”, añadió.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Que el Señor, en su infinita misericordia, les conceda el descanso eterno a estos hermanos nuestros, y dé fortaleza a todos aquellos que hoy lloran su partida”, rezó Mons. Vayalunkal, al tiempo que animó a los Obispos y a toda la comunidad local a “acompañar con ternura pastoral y solidaria presencia a quienes están viviendo esta dolorosa pérdida”.

“El testimonio de una Iglesia cercana, orante y compasiva es, en estos momentos, reflejo del amor de Cristo por su pueblo”, aseguró.

El Arzobispo de La Serena continuó su homilía haciendo hincapié en la esperanza en la resurrección y recordó que junto al Señor “siempre habrá vida abundante”.

Finalmente, reiteró la cercanía de la Iglesia en la Serena a la madre de Carlos Arancibia, a su familia, y a sus amigos —en especial mineros— visiblemente afectados por la dolorosa partida.

Además, llamó a tener presente a los mineros y a sus familias el próximo domingo 10 de agosto, Día de San Lorenzo, fecha en que se recuerda a quienes ejercen su servicio en la minería.