Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, recientemente llegado a Chile para cumplir su misión como Nuncio Apostólico en el país, presentó sus cartas credenciales al Presidente de la Nación, Gabriel Boric.

La ceremonia tuvo lugar en la tarde del miércoles 13 de agosto en el Palacio de La Moneda, a donde el representante de la Santa Sede en Chile llegó acompañado por el Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. René Rebolledo Salinas y por el Secretario de la Nunciatura Apostólica, Mons. Giuseppe Silvestrini.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Presidente Boric, por su parte, los recibió junto al Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork.

De este modo, inició formalmente la misión diplomática del nuevo representante del Papa en el país, signo de fortalecimiento de los vínculos de la Santa Sede con el Estado de Chile y de renovación de la colaboración mutua en temas de interés común para el bien de toda la sociedad.

Finalizado el encuentro, el Nuncio agradeció al mandatario “por la cordial acogida y por la oportunidad de presentar mis credenciales como Representante del Santo Padre en este país”.

“Con profunda estima, deseo asegurar mi compromiso de promover relaciones de amistad y colaboración entre la Santa Sede y la República de Chile, al servicio del bien común y con la mirada puesta en una sociedad más justa, solidaria y pacífica”, manifestó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Expreso, además, mi sincera gratitud a Su Excelencia el Presidente de la Conferencia Episcopal y al Secretario de la Nunciatura por haberme acompañado en este momento tan significativo”, destacó el enviado papal.

Asimismo, subrayó que la presentación de sus cartas credenciales al Señor Presidente le da la oportunidad de “expresar a las Autoridades y a todo el pueblo chileno los saludos de Su Santidad, el Papa León XIV, quien me envió como Nuncio Apostólico aquí, a este hermoso país, rico en historia y tradiciones”.

En su persona, la Santa Sede “desea continuar y profundizar las buenas relaciones que existen entre ella y Chile”, garantizó.

"En este sentido, de conformidad con la Constitución del país, la Santa Sede y la Iglesia Católica en Chile seguirán defendiendo los valores esenciales de la vida y de la persona humana, y promoviendo una política de paz y diálogo”, enfatizó.

Asimismo, Mons. Vayalunkal reconoció que llega a Chile “con el corazón abierto, deseoso de conocer este hermoso país, a su gente, y de compartir la riqueza de su fe y su esperanza” y sostuvo que “el Papa León XIV los lleva muy cerca del corazón, y me envía como su representante para caminar con ustedes, en espíritu de fraternidad, servicio y comunión”.

“¡Que el Señor bendiga abundantemente a todos los habitantes de este hermoso país y a sus líderes! Gracias!”, manifestó, con deseos de paz y prosperidad.

Mons. Rebolledo Salinas, presidente del Episcopado, admitió que “acompañar al Nuncio Apostólico en este acto solemne de la entrega de las Cartas Credenciales al Señor Presidente de la República, ha sido una bella oportunidad para tener presente su alta misión ante el Estado y lo que significa su colaboración con las autoridades en pro del bien común, la justicia, la paz, la solidaridad y tantos otros bienes”.

Recordando la entrega de las cartas comendaticias al Episcopado, acto que tuvo lugar a fines de julio en la Catedral de Santiago, el prelado reiteró los mejores augurios para el nuevo Nuncio y pidió la bendición de DIos para su misión. “Le aseguramos nuestra total colaboración y recuerdo en la oración”, expresó, renovando a través de su persona, la filial adhesión al Papa León XIV.