A poco más de un mes del fallecimiento del Cardenal Estanislao Esteban Karlic, Arzobispo emérito de Paraná, se celebrará en Buenos Aires una Misa en su memoria.

La Eucaristía tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 18:00 horas en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, y será presidida por Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, excanciller de las Pontificias Academias de Ciencias y de Ciencias Sociales del Vaticano.

Fallecido el 8 de agosto a sus 99 años , el Cardenal Estanislao Esteban Karlic pasó sus últimos años en el Monasterio Nuestra Señora del Paraná, junto a una comunidad de hermanas Benedictinas.

Nacido en la ciudad cordobesa de Oliva, se desempeñó como Obispo Auxiliar de Córdoba, Arzobispo de Paraná, y fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Convocado por el entonces Cardenal Ratzinger, fue uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, y también tuvo un papel destacado en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, convocada por San Juan Pablo II. En 1997, acompañó en sus últimos días de vida al Beato Eduardo Pironio, con quien mantenía una profunda amistad.

Poco antes de su muerte, el Cardenal tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, y recibió una llamada del Papa León XIV, quien le expresó su cercanía y oraciones.

El 9 de agosto, una multitud participó en Paraná de la Misa Exequial, celebrada por el Arzobispo, Mons. Raúl Martín, y concelebrada por numerosos obispos y sacerdotes. El Santo Padre también se hizo presente con una carta .

El pasado 8 de septiembre, a un mes de su fallecimiento, se dio a conocer su testamento espiritual , escrito de puño y letra, donde el Cardenal Karlic agradece a Dios por su vida, amistades y su vocación sacerdotal, y pide un sincero perdón por las ofensas que pudo haber cometido.