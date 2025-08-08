El Cardenal Estanislao Esteban Karlic, Arzobispo Emérito de Paraná (Argentina), falleció este viernes 8 de agosto a sus 99 años.

Así lo informaron desde el Arzobispado de Paraná. El arzobispo, Mons. Raúl Martín, y el arzobispo emérito, Mons. Juan Alberto Puiggari, encomendaron su alma a Nuestra Madre del Rosario.

Nacido el 7 de febrero de 1926 en Oliva, provincia de Córdoba (Argentina), en una familia de inmigrantes croatas, su trayectoria incluyó grandes hitos: fue doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, Arzobispo de Paraná, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos mandatos, y uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica.

Fue muy amigo del Beato Eduardo Pironio, a quien acompañó en Roma durante los últimos días de su enfermedad. “En Pironio tenemos un verdadero modelo", aseguraba, lleno de alegría por haber “conocido a un santo”.

Se desempeñó como profesor de Teología y superior de la sección de Filosofía en el Seminario Mayor de Córdoba, y recibió el grado académico de Doctor Honoris Causa en la Universidad Católica de Santa Fe.

Pasó sus últimos años en el Monasterio Nuestra Señora del Paraná, donde compartía su cotidianidad con una comunidad de Hermanas Benedictinas, que cada mañana se congregaban a las 11:00 horas en la capilla donde el Cardenal Karlic celebraba la Eucaristía.

En mayo pasado, el Cardenal había sido sometido a una intervención quirúrgica en la que le fue colocado un marcapasos. Desde el 20 de mayo se encontraba en la Residencia Sacerdotal Jesús Buen Pastor, de la Arquidiócesis de Paraná. Ese mismo día, el Papa León XIV se comunicó con él y le aseguró sus oraciones.

En diciembre de 2023, con ocasión de sus 69 años de sacerdocio, ACI Prensa lo visitó en el monasterio, y escuchó su testimonio de profundo amor al sacerdocio y a la Eucaristía.

“Hijo de Dios, sacerdote para siempre”, solía decir que la única razón de su vida era “ser un sacramento, tener participación real en el misterio de Jesús para gloria suya”.

“Quiero que mi respiración sea para que yo exista y dé gloria a Dios, y así esté sirviendo al mundo como testimonio”, anhelaba.

Hoy, en su partida, resuena uno de los consejos que compartió con ACI Prensa en aquella visita: “Buscar a Dios, saber que aquí y ahora está llegando, que Él quiere llegar y darse por entero, pidiéndonos a nosotros por enteros. Aquí y ahora está Él, llamándonos hacia la eternidad”.

El Episcopado en argentino se une en “tristeza esperanzada”

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) hizo llegar su mensaje de condolencias a la Arquidiócesis de Paraná “en estos momentos de tristeza esperanzada por la partida de este suelo del Cardenal Karlic”.

La CEA recordó el “ferviente deseo de servir al Señor en la Iglesia” del purpurado, así como su “mansedumbre y bondad”.

Los obispos argentinos también resaltaron la “lucidez intelectual” del Cardenal Karlic, la cual “puso al servicio de la teología en la enseñanza y en la promoción de esta disciplina en el mundo académico lo que tuvo su corolario al ser elegido miembro de la Comisión redactora del Catecismo de la Iglesia Católica”.

“A través de su fecunda vida nos ha testimoniado que, verdaderamente, se es feliz cuando se vive a imagen de Jesús Servidor”, aseguró la CEA.

