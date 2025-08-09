El Papa León XIV expresó su “sentimiento de pesar” por el fallecimiento del Cardenal Estanislao Karlic, Arzobispo emérito de Paraná (Argentina), quien murió el viernes 8 de agosto a los 99 años. El purpurado era el segundo cardenal más longevo del mundo.

En un telegrama enviado a Mons. Raúl Martín, Arzobispo de Paraná, el Santo Padre pidió que transmitiera sus condolencias “a cuantos forman parte de esa querida comunidad eclesial” y recordó con gratitud el ministerio de quien definió como “abnegado e íntegro pastor que, durante largos años y con gran fidelidad, entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia, llevando la luz del Evangelio a diversos ámbitos de la vida y la cultura”.

El Pontífice repasó algunos hitos del servicio eclesial del Cardenal Karlic, quien “sirvió como sacerdote y obispo en las arquidiócesis de Córdoba y Paraná, y fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos periodos consecutivos, recibiendo a mi predecesor San Juan Pablo II en su viaje apostólico a ese país”.

León XIV destacó además su aporte a la Iglesia Católica: “Entre otras tantas tareas e iniciativas pastorales a nivel local, nacional y continental, se ofreció generosamente al servicio de la Iglesia universal, siendo uno de los colaboradores en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica”.

El Papa dio gracias a Dios “por su vida de fe y su profundo amor a la Iglesia” y aseguró que ofrece sufragios “por el eterno descanso de su alma, para que el Señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita”.

Finalmente, encomendó su alma “a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario” y envió a todos “la bendición apostólica, como signo de esperanza cristiana en el Señor resucitado”.

