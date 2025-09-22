El Arzobispo de Oklahoma City (Estados Unidos), Mons. Paul Coakley, ha pedido oraciones a los fieles después de que un sacerdote de la arquidiócesis muriera al caer por el techo de la sacristía de su parroquia a fines de la semana pasada.

El P. Linh Bui, párroco de la iglesia católica St. Ann en Elgin, Oklahoma, murió tras sufrir una grave lesión cerebral ocasionada por la caída, según un comunicado del arzobispo del 19 de septiembre publicado en Facebook. Bui tenía 56 años.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Con gran tristeza anuncio que el Padre Linh Bui falleció esta mañana a causa de sus heridas”, escribió Coakley.

Antes de su muerte, Bui recibió el sacramento de la unción de los enfermos y el perdón apostólico, que concede una indulgencia para la remisión de la pena temporal a quien muere en estado de gracia.

Según el arzobispo, Bui “estaba rodeado de la familia que lo amaba profundamente” cuando sucumbió a sus heridas.

“Por favor, oren por el eterno descanso de su alma”, escribió Coakley. “Los arreglos fúnebres se darán a conocer próximamente”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén”, rezó el arzobispo.

De acuerdo con una publicación en Facebook de la parroquia, Bui fue evacuado en MedFlight al centro de trauma de la Universidad de Oklahoma después de la caída y recibió cirugía de inmediato. Aunque “los equipos médicos hicieron todo lo que pudieron”, la parroquia afirmó que “la gravedad de su lesión cerebral por la caída fue demasiado severa y no se pudieron realizar intervenciones neurológicas”.

Además de la lesión cerebral, Bui también sufrió traumatismo torácico, colapso pulmonar y sangrado arterial. Los médicos estabilizaron su cuerpo para que su familia pudiera llegar a despedirse y luego detuvieron las intervenciones médicas.

Un feligrés publicó en Facebook que Bui era “una de las personas más santas que tuvimos la bendición de conocer”, y añadió: “Lo llegamos a conocer personalmente y era el sacerdote más amable, humilde y amoroso. Que su alma descanse en paz”.

“Otro de sus últimos mensajes para mí fue invitar a otros a la adoración, porque no sólo quería que pasáramos tiempo con el Señor, sino también que lleváramos a otros hacia Él”, escribió otra feligresa.

“Así fue exactamente como vivió y lo que enseñó”, añadió. “Él significó todo para mi esposo y para mí, y lo llevaremos por siempre en nuestro corazón y en la manera en que caminamos con Jesús”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.