Un estudio reciente encontró que las experiencias litúrgicas tradicionales, incluyendo recibir la Eucaristía en la lengua, indican una creencia más fuerte entre los católicos en la presencia real de Jesús.

El año pasado, Natalie A. Lindemann publicó un artículo sobre la creencia de los católicos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Eucaristía. Lindemann, profesora del departamento de psicología de la Universidad William Paterson, publicó recientemente un artículo de seguimiento, revisado por pares, que utiliza una muestra más grande y examina información adicional.

La creencia en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es fundamental para la fe católica, pero solo alrededor del 57% de los católicos estadounidenses cree con certeza que la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, según el informe de Lindemann.

El nuevo estudio, publicado en la revista Catholic Social Science Review, descubrió que recibir la Eucaristía en la boca, asistir a una parroquia que toca las campanas durante la consagración y asistir a una iglesia que ofrece la Misa tradicional en latín influyen en la creencia en la presencia real de Cristo.

La investigación se basa en una encuesta a 860 adultos católicos angloparlantes estadounidenses. Este grupo refleja fielmente la proporción de hombres y mujeres en la población católica adulta estadounidense. La demografía étnica mostró un sesgo hacia la sobrerrepresentación de algunos grupos étnicos, por lo que se aplicó una ponderación correctiva.

Las creencias eucarísticas de los participantes variaron: el 31 % afirmó estar seguro de la presencia real, el 23,6 % afirmó estar seguro de que la Eucaristía es un símbolo sin la presencia de Jesús, el 10,5 % afirmó que Jesús probablemente está presente, el 19,2 % no estaba seguro y el 15,8 % afirmó que la Eucaristía es probablemente un símbolo.

Cómo las prácticas litúrgicas corporales y sociales influyen en las creencias

La encuesta pidió a los participantes que respondieran preguntas en una escala del 1 al 5. Una representaba la creencia de que “el pan y el vino son símbolos de Jesús; estoy seguro de que Jesús no está realmente presente”. La quinta indicaba que la persona estaba “segura de que Jesús está realmente presente en el pan y el vino de la Eucaristía”. La creencia en la presencia real, en la escala de calificación de cinco puntos, tuvo una media de 3,10.

Los participantes que han recibido la Eucaristía en la lengua alguna vez (3,27) creen más en la presencia real que quienes nunca la han recibido en la lengua (2,79).

Las personas que a menudo reciben la Eucaristía en la lengua y a menudo ven a otros recibirla en la lengua, también informaron una creencia más fuerte en la presencia real.

Quienes siempre reciben la Eucaristía en la lengua (3,69) mostraron una creencia moderadamente mayor en la presencia real que quienes siempre la reciben en la mano (3). El informe señaló que, dado que la mayoría de los participantes reciben la Eucaristía consistentemente a través de un solo método, considerar el método de recepción como una variable de escala es cuestionable.

Los católicos que afirmaron que se debe recibir la Eucaristía en la boca tenían una creencia significativamente más fuerte en la presencia real (4,32) que quienes afirmaron que se debe recibir en la mano (2,62). Quienes informaron que valoran la elección personal sobre cómo recibirla se ubicaron en un punto intermedio (3,37).

El informe señaló que 33 participantes mencionaron que la pandemia de covid-19 aún tiene un efecto al incitar a una mayor recepción en la mano.

Considerando la Misa tradicional en latín

“La liturgia de la Misa tradicional en latín prescribe un comportamiento eucarístico-reverente… por lo tanto, [Lindemann] esperaba que los católicos que asisten a la Misa tradicional en latín tuvieran, en promedio, una creencia más fuerte en la presencia real”. El estudio determinó que esto era cierto, ya que los participantes cuyas parroquias ofrecían la Misa tradicional (3,63), independientemente de si habían asistido o no, mostraron una creencia ligeramente más fuerte en la presencia real que aquellos cuyas parroquias no la ofrecían (3,04).

El efecto de la Misa en latín fue ligeramente mayor entre quienes asistían a una parroquia que celebra la Misa tradicional (3,83), en comparación con los católicos sin exposición a la Misa en latín (3,07).

También se observó una tendencia hacia una mayor creencia en la presencia real entre las personas con una percepción positiva de la Misa tradicional en latín (3,74) que entre quienes tenían una percepción negativa (2,44). Aquellos con sentimientos neutrales hacia la Misa Tradicional en latín obtuvieron una media de 3,60.

"Dado que las campanas de consagración señalan la importancia de la consagración", dijo Lindemann, "predijo que los participantes cuyas parroquias tocan las campanas de consagración con más frecuencia reportarían una creencia más fuerte en la presencia real". Esta predicción se confirmó. En concreto, se observó una creencia sustancialmente mayor entre los católicos que siempre han escuchado las campanas de consagración en la Misa (3,43) que entre quienes nunca las habían escuchado (2,53).

Otros factores que tendían a incidir en una mayor creencia en la presencia de Jesús en la Eucaristía incluían una mayor asistencia a Misa y posturas políticamente conservadoras.

También se preguntó a los participantes sobre la ubicación del sagrario en el altar, pero el estudio no halló relación entre su ubicación y la creencia eucarística. El sexo, la edad y la etnia tampoco influyeron.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.