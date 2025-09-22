El Papa pidió “el don de la paz” en el telegrama que envió al rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni, con ocasión de las próximas festividades de Rosh Ha-Shaná 5786, Yom Kipur y Sucot, del calendario hebreo.

“Dios, en su infinita misericordia, nos conceda el don de la paz y el incansable deseo de promoverla siempre. ¡Shalom Alechem!”, escribió el Pontífice en el telegrama en el que expresó sus mejores deseos a la comunidad judía de la capital italiana.

“Quiero expresar mis más cordiales augurios a usted y a toda la Comunidad Judía de Roma”, comenzó el Pontífice.

El Santo Padre recordó “con gratitud” la presencia del rabino Di Segni en la Misa de inicio de su ministerio petrino, celebrada el pasado 18 de mayo.

En su telegrama, el Papa también pidió que “el Eterno, en su inmensa bondad, esté cerca de vuestra comunidad y acompañe todos nuestros esfuerzos para profundizar la amistad entre nosotros, en la ciudad de Roma y en el mundo”.





