Un grupo dedicado a brindar un espacio acogedor a los judíos conversos al catolicismo se ha inaugurado en Israel.

La Asociación de Católicos Hebreos celebró su lanzamiento oficial con una Misa el 8 de agosto, víspera de la festividad de su patrona, Santa Edith Stein, quien fue una judía convertida al catolicismo.

El exarca sirocatólico de Jerusalén, obispo Yaacoub Camil Afram Antoine, fue el anfitrión del evento y celebró la Misa que tuvo lugar en la iglesia sirocatólica de Santo Tomás en Jerusalén.

Unas 30 personas asistieron al evento, según indicó a CNA —agencia en inglés de EWTN News— Yarden Zelivansky, judío converso al catolicismo y miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quien trabajó para llevar la Asociación de Hebreos Católicos a Israel.

Zelivansky expresó su esperanza de que, a medida que el grupo crezca, los principales eventos que planea a lo largo del año atraigan a más personas. “Aquí, en Israel, hemos elegido como patrón local a San Ángelus de Jerusalén, quien fue un judío converso a la fe y creció en Jerusalén”, dijo Zelivansky, destacando la trayectoria evangelizadora del santo carmelita con la comunidad judía local.

“Casi todos los santos hebreo-católicos son carmelitas”, añadió.

La Asociación de Hebreos Católicos fue fundada por el sacerdote carmelita Padre Elias Friedman, OCD, judío converso al catolicismo que vivió en el Monasterio Stella Maris en el Monte Carmelo en Haifa, Israel.

El grupo planea organizar numerosos eventos, incluyendo la celebración de la festividad de San Ángelus, así como la observancia de algunas de las principales festividades judías. “Planeamos ver cómo podemos celebrar [las festividades judías] a la luz de Cristo”, dijo Zelivansky.

“Muchos de nosotros vemos en la liturgia judía y en las festividades judías, dado que provienen del Antiguo Testamento, elementos cristológicos muy fuertes”, continuó el sacerdote oriundo de Tel Aviv. “Así que planeamos celebrar todas estas festividades de una manera diferente, que resalte a Cristo que ya está en ellas, tal como lo percibimos”, indicó.

Yarden Zelivanksy fue bautizado el 11 de noviembre de 2021 en la iglesia San Francisco de Asís, en Viena (Austria). Crédito: Yarden Zelivanksy

Como apostolado laico, el grupo no establecerá parroquias ni facilitará los sacramentos. El Vicariato de Santiago el Justo, fundado de forma similar para los católicos de habla hebrea y que forma parte del Patriarcado Latino de Jerusalén, ya está en condiciones de hacerlo.

"Estamos intentando crear este espacio donde nos centraremos más en la cultura judía, que puede o no estar en hebreo", señaló. "Hay muchas personas que llegaron en los últimos años de la Unión Soviética cuya identidad judía es muy importante para ellas, así que podríamos terminar organizando actividades también en ruso. Nuestro enfoque no es lingüístico, sino cultural".

Además de contar con el apoyo del Patriarcado Sirio, Zelivansky se reunió con el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, OFM, y varios otros líderes de comunidades religiosas más pequeñas dentro de la Iglesia Católica, quienes, según él, "han estado muy entusiasmados de ver hacia dónde se dirige esto".

Dado que la mayoría del grupo es canónicamente latino, Zelivansky expresó su deseo de contar con la aprobación del patriarca. "No creo haber conocido a nadie que no fuera de origen judío que comprendiera este tema tan bien", dijo Zelivansky sobre Pizzaballa. Durante su reunión, recordó haber hablado con Pizzaballa sobre el grupo, la teología, el estado actual de la Iglesia y el Papa León XIV.

"Fue una conversación maravillosa", recordó. "[Pizzaballa] es un hombre encantador, y fue un verdadero placer ver cuán profundamente comprende este tema".

Recepción en Israel

Según Zelivansky, las reacciones a la Asociación de Católicos Hebreos probablemente serán diversas. “Como cualquier otro país de la región, Israel está compuesto por muchas subculturas diferentes”, indicó.

Por ejemplo, dijo, si bien los judíos seculares probablemente permanecerán indiferentes, la comunidad judía religiosa podría discrepar con el grupo, no por ser una comunidad cristiana, sino por ser una comunidad de judíos conversos. Sin embargo, añadió que el objetivo de la asociación no es evangelizar, sino llegar a los judíos que ya se han convertido.

En definitiva, lo que más entusiasma a Zelivansky es ver cómo reaccionarán los cristianos ortodoxos de origen judío o los judíos mesiánicos ante la asociación.

“Creo que lo que mucha gente no aprecia es que, históricamente, los judíos han rechazado el cristianismo, no solo por su teología, sino por su cultura”, explicó. “Porque para los judíos, su herencia y su cultura no son solo una cuestión étnica”.

Los judíos a menudo han “rechazado el cristianismo porque se vieron obligados a asimilarse o se esperaba que lo hicieran cuando eso sucede”, continuó. “Y es inimaginable que dejen de ser judíos porque es su herencia de Dios”.

“Creo que poder mantener esa herencia siendo ortodoxamente católicos, una vez que la Iglesia realmente sepa cómo facilitar eso para el pueblo de Israel, será un momento histórico”, afirmó.

Orígenes

“La idea [de la asociación] es que en cada cultura a la que llegó el catolicismo, el cristianismo, la fe se inculcó en la cultura en la que se encontraba”, explicó Zelivansky, señalando las expresiones de los diversos ritos dentro de la Iglesia, que pueden distinguirse por sus liturgias y expresión musical.

Sin embargo, dijo, “durante la gran mayoría de la historia cristiana, los judíos que se convirtieron simplemente no tuvieron esa oportunidad por diversas razones”. Se esperaba que los judíos conversos al catolicismo que vivían en Francia, Italia o Alemania “simplemente se asimilaran a la cultura local”.

“Con el tiempo, algunos conversos se dieron cuenta de la necesidad de crear este espacio para ver cómo sería si los judíos pudieran mantener su judaísmo como católicos”, dijo Zelivansky. “Y de eso se trata la [asociación]: de crear ese espacio donde se pueda incorporar la cultura judía a la fe, a la Iglesia, y ver cómo se traduce en la práctica”.

Si bien Israel cuenta con el Vicariato de Santiago el Justo, Zelivansky señaló que la demografía de la entidad eclesial ha cambiado con los años. La mayoría de sus jóvenes, dijo, “no son judíos conversos a la fe, sino que son, por ejemplo, hijos de inmigrantes locales y solicitantes de asilo cuya lengua materna es el hebreo, ya que crecieron [en Israel]”.

Si bien el vicariato realiza la labor necesaria, dijo Zelivansky, la asociación está más enfocada en atender a los judíos conversos.

