El Papa León XIV recordó la vida y el legado del cardenal in pectore Iuliu Hossu, un obispo greco católico rumano, “pastor y mártir de la fe durante la persecución comunista en Rumanía”, a quien se conmemoró hoy en el Vaticano y que salvó de la muerte a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Cardenal in pectore

“Nos hemos reunido hoy en la Capilla Sixtina para conmemorar, en el Año Jubilar dedicado a la esperanza, a un apóstol de la esperanza: el beato cardenal Iuliu Hossu, obispo greco-católico de Cluj-Gherla”, dijo el Santo Padre al iniciar su discurso en la ceremonia de conmemoración del purpurado fallecido el 28 de mayo de 1970, hace 55 años.

“Hoy, en cierto sentido –prosiguió el Papa León– entra en esta capilla después de que San Pablo VI, el 28 de abril de 1969, lo nombrara cardenal in pectore (en secreto), mientras se encontraba en prisión por su fidelidad a la Iglesia de Roma”.

La designación cardenalicia del obispo Hossu se conoció recién en 1973, tres años después de la muerte del cardenal in pectore, según señala Vatican News.

Según refiere la Enciclopedia Católica, el Papa puede crear un cardenal in pectore, designación que sólo conoce él y el cardenal. No adquiere los derechos de los cardenales sino hasta que es anunciado públicamente. Si el Papa fallece antes de ser conocido, no llega a ser miembro del Colegio Cardenalicio.

Justo entre las naciones

En su discurso de hoy, difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano, León XIV destacó que este año se recuerda especialmente al cardenal, que es “símbolo de fraternidad que trasciende cualquier frontera étnica o religiosa. Su proceso de reconocimiento como ‘Justo entre las Naciones’, iniciado en 2022, se basa en su valiente compromiso de apoyar y salvar a los judíos del norte de Transilvania cuando, entre 1940 y 1944, los nazis implementaron el trágico plan de deportarlos a los campos de exterminio”.

El título de “Justo entre las Naciones” lo otorga centro de memoria del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén a los no judíos que arriesgaron su vida para salvar a los judíos del exterminio a manos de los nazis.

La acción de beato ante las “tinieblas del sufrimiento”

León XIV recordó luego un pasaje de una carta pastoral de 1944, escrita por el beato y mártir, en el que señaló: “Nuestro llamamiento se dirige a todos ustedes, venerables hermanos y amados hijos, para que ayuden a los judíos no solo con sus pensamientos, sino también con su sacrificio, conscientes de que hoy no podemos realizar una obra más noble que esta ayuda cristiana y rumana, nacida de una ardiente caridad humana. La primera preocupación del momento presente debe ser esta labor de socorro”.

“El cardenal Hossu, entre los años 1940 y 1944, contribuyó a salvar de la muerte a miles de judíos en el norte de Transilvania. La esperanza del gran Pastor era la del hombre fiel, que sabe que las puertas del mal no prevalecerán contra la obra de Dios”, continuó el Santo Padre.

Tras resaltar que fue un hombre que vivió la “oración y dedicación a los demás”, el Papa León recordó que el Papa Francisco lo beatificó el 2 de junio de 2019 en Blaj (Rumania) – junto a otros seis obispos mártires – y resaltó una frase de su homilía que eran del obispo y cardenal: “Dios nos ha enviado a estas tinieblas del sufrimiento para perdonar y orar por la conversión de todos”.

Para el Papa León XIV, la frase “sigue siendo hoy una invitación profética a superar el odio mediante el perdón y a vivir la fe con dignidad y valentía”.

“Hombre valiente y generoso, incluso hasta el sacrificio supremo”

El Papa destacó asimismo que “el mensaje del Cardenal Hossu es más oportuno que nunca. Lo que hizo por los judíos de Rumanía, las acciones que emprendió para proteger a otros, a pesar de todos los riesgos y peligros, lo muestran como un modelo de hombre libre, valiente y generoso, incluso hasta el sacrificio supremo”.

“Por eso, su lema, ‘Nuestra fe es nuestra vida’, debería convertirse en el lema de cada uno de nosotros”.

Tras animar a que el ejemplo del beato sea “una luz para el mundo de hoy”, el Papa León XIV exclamó finalmente: “¡Digamos «no» a la violencia, a cualquier violencia, más aún si se perpetra contra personas indefensas e indefensas, como los niños y las familias!”.

¿Quién fue Iuliu Hossu?

Iuliu Hossu fue un obispo greco-católico y cardenal in pectore. Nació el 30 de enero de 1885 en Milas.

En 1904 comenzó sus estudios teológicos en el Colegio de Propaganda Fide de Roma. En 1906 y 1908 se doctoró en filosofía y teología respectivamente. El 27 de marzo de 1910 fue ordenado sacerdote.

Según Vatican News, el 3 de marzo de 1917 fue nombrado Obispo de la Eparquía greco-católica de Gerla en Transilvania. En 1930 la eparquía cambió su nombre a Cluj-Gherla, trasladando su centro a la ciudad de Cluj Napoca. Aquí hubo un período de ocupación entre 1940 y 1944.

El 28 de octubre de 1948, el obispo Hossu fue arrestado por el gobierno comunista y llevado a Dragoslavele. Posteriormente fue trasladado al Monasterio Ortodoxo de Caldarusani y en 1950 a la Penitenciaría de Sighetul Marmatiei. En 1955 llegó a Curtea de Arges, en 1956 al monasterio de Ciorogarla y finalmente de nuevo a Caldarusani.

En agosto de 1961, escribió esto en la prisión: “Tu amor, Señor, no he podido quitármelo; el me basta: te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias con todo mi ser por todo lo que me has dado, tu siervo indigno".

Iuliu Hossu fue privado de toda libertad hasta su muerte el 28 de mayo de 1970 en el Hospital Colentina de Bucarest, donde sus últimas palabras fueron: "Mi batalla ha terminado, la vuestra continúa".