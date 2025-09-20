El Cardenal alemán Gerhard Müller elogió la “proclamación del Evangelio centrada en Cristo” a lo largo de los primeros cuatro meses del pontificado de León XIV en una entrevista con la periodista católica establecida en Roma Diane Montagna.

“Hay una proclamación del Evangelio más centrada en Cristo, mayor orden y menos énfasis en cuestiones de importancia secundaria para la Iglesia, como la migración, que es principalmente tarea del Estado”, dijo Müller al ser consultado sobre los cambios que ha visto en el Vaticano con el pontificado de León.

“Ciertamente, la Iglesia puede ayudar a través de obras caritativas, pero nuestra primera misión es predicar el Evangelio a todos y evangelizar a quienes llegan a Europa, no simplemente dar ayuda material, sino darles la verdad”, añadió el cardenal.

Müller expresó su convicción de que León “desea superar esta polarización ideológica dentro de la Iglesia”, pero agregó: “No se puede lograr mediante concesiones. Debemos decir la verdad, y la verdad inevitablemente divide a las personas entre quienes siguen la Palabra de Dios y quienes no”.

La entrevista de Montagna fue publicada el miércoles 17 de septiembre en Substack.

Los comentarios de Müller se produjeron después de que esta semana se difundiera la primera entrevista en profundidad de León como Papa, concedida a Elise Ann Allen, corresponsal senior de Crux.

“Yo no veo mi papel principal como el de quien debe resolver los problemas del mundo”, dijo León en la entrevista. “Realmente no veo mi papel así en absoluto, aunque creo que la Iglesia tiene una voz, un mensaje que debe seguir siendo predicado, proclamado, y proclamado con fuerza”.

Las preocupaciones de Müller sobre la “peregrinación jubilar LGBT”

En su entrevista con Montagna, Müller expresó profundas preocupaciones sobre la peregrinación jubilar LGBT que se llevó a cabo en Roma a inicios de este mes, encabezada por el sacerdote jesuita estadounidense James Martin. Más de 1.000 peregrinos y alrededor de 30 sacerdotes participaron en la Misa concelebrada por el obispo Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana.

Montagna mencionó una fotografía viral de una pareja homosexual tomada de la mano, en la que uno llevaba una mochila con la frase “[Explícito] las Reglas”. La pareja atravesó la Puerta Santa con ese mensaje a la vista, lo cual acentuó las preocupaciones del cardenal.

Müller afirmó que esta acción “profanó el templo de Dios”, y añadió: “El movimiento LGBT es absolutamente contrario a la voluntad de Dios Creador, que instituyó el matrimonio como un sacramento sagrado en Cristo, y es un escándalo absoluto que esto haya ocurrido”.

“Abusaron de la fe católica y de la gracia y el símbolo de la Puerta Santa —que es Jesucristo— con fines de propaganda, viviendo en abierta contradicción con la voluntad del Creador”, señaló Müller. “Denigraron la Iglesia de Dios con gestos obscenos y con su estilo de vida”.

El cardenal citó la carta de San Pablo a los Romanos: “Por eso Dios los entregó, en los deseos de sus corazones, a la impureza, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira”.

Müller animó a los católicos a “consultar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia” y se refirió al capítulo primero de la segunda parte de la constitución pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes.

“Como teólogo dogmático no quiero ser diplomático”, concluyó Müller. “La Iglesia Católica debe proclamar la verdad, pero también contradecir las mentiras. Es decir, no debemos sólo explicar positivamente la fe, sino también refutar activamente el error”.

