Hombres armados en motocicletas asesinaron al menos a 22 personas que participaban en una ceremonia de bautizo durante un ataque a una aldea en el oeste de Níger, país de África Occidental.

Diversos medios informaron que el ataque ocurrió el lunes 15 de septiembre en la región de Tillaberi, cerca de Burkina Faso y Malí, donde operan grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según un informe de la BBC del miércoles 17 de septiembre, un residente declaró a la agencia francesa AFP que los atacantes mataron a 15 personas en la ceremonia de bautizo en la región de Tillaberi, que limita con Burkina Faso y Malí, antes de continuar y asesinar a otras siete.

“Mientras la gente celebraba una ceremonia de bautizo, hombres armados abrieron fuego, sembrando muerte y terror”, denunció el activista local de derechos civiles Maikoul Zodi en una publicación de Facebook del martes 16 de septiembre.

Zodi señaló: “Una vez más, la región de Tillaberi, en el departamento de Ouallam, aldea de Takoubatt, ha sido golpeada por la barbarie, sumiendo a familias inocentes en el dolor y la desolación. Mientras los pobladores se reunían para celebrar un bautizo, hombres armados abrieron fuego, sembrando muerte y terror”.

Agregó: “Como actor de la sociedad civil, me inclino ante la memoria de las víctimas y expreso toda mi solidaridad con las familias enlutadas y con la comunidad de Takoubatt”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El activista cuestionó por qué los civiles siguen expuestos a tanta inseguridad y exhortó al gobierno a priorizar la seguridad y la dignidad de los ciudadanos.

“La seguridad y la dignidad de los ciudadanos deben ser una prioridad absoluta”, afirmó, y añadió: “Es hora de dar respuestas concretas, de reforzar la presencia del Estado en las zonas vulnerables y de demostrar que cada vida nigerina importa”.

Las autoridades de Níger reconocieron el ataque en la zona, pero aún no han publicado cifras oficiales de víctimas.

La violencia yihadista en Níger continúa escalando, con organizaciones de derechos humanos y voces locales denunciando el fracaso de las autoridades en proteger a los civiles, más de un año después de que los militares tomaran el poder, según el reporte de la BBC del 17 de septiembre.

El informe también señala que la creciente inseguridad quedó nuevamente en evidencia el 10 de septiembre, cuando 14 soldados de Níger fueron asesinados en una emboscada en la región de Tillaberi.

En su boletín semanal, el ejército informó que las tropas habían sido desplegadas tras denuncias de robo de ganado, pero terminaron atrapadas en lo que describieron como “una emboscada”.

Las cifras de víctimas son difíciles de verificar de manera independiente debido al acceso restringido a las zonas de conflicto y al temor de represalias entre los testigos.

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que desde marzo los grupos armados han intensificado sus ataques, asesinando al menos a 127 aldeanos y fieles musulmanes; además, viviendas han sido saqueadas e incendiadas.

La organización acusó a las autoridades de Níger de ignorar los pedidos de ayuda de los aldeanos y de no responder a las reiteradas advertencias de ataques inminentes.

Níger se encuentra bajo control militar desde que el general Abdourahmane Tchiani derrocó al presidente electo Mohamed Bazoum en julio de 2023, prometiendo restaurar la seguridad. Sin embargo, la violencia ha continuado.

Una coalición prodemocracia recientemente formada en Níger denunció lo que calificó como el fracaso de las autoridades militares en el poder para enfrentar la creciente inseguridad, tras los mortales ataques del 10 de septiembre.

La coalición, denominada Cadre de Lutte contre les Dérives du Niger (CDN) —Foro para Combatir los Abusos en Níger—, fue lanzada oficialmente el 12 de septiembre y reúne a líderes de la sociedad civil, periodistas, juristas e investigadores comprometidos a resistir al régimen actual.

En su primer pronunciamiento, el grupo exigió la organización de elecciones libres y transparentes, la restitución de los partidos políticos y sindicatos disueltos por la junta, así como la liberación del depuesto presidente Mohamed Bazoum y de todos los demás presos políticos.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África.



