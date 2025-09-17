Cuatro religiosas de las Misioneras de Santa Teresa del Niño Jesús (MCST) en Tanzania murieron junto con su chofer en un trágico accidente de tránsito ocurrido el lunes 15 de septiembre en la Arquidiócesis de Mwanza.

El accidente, registrado en la zona de Kaluluma-Bukumbi, cobró la vida de la superiora general de la congregación, la secretaria, otras dos religiosas y el conductor. Una hermana sobrevivió y fue trasladada de urgencia al Hospital Bugando, donde permanece en estado crítico.

En un comunicado difundido el martes y recogido por ACI África —agencia hermana de ACI Prensa en el continente africano—, Mons. Renatus Leonard Nkwande, Arzobispo de Mwanza, confirmó el fallecimiento de las cuatro religiosas “que servían en la Escuela Secundaria Femenina de Bukumbi, junto con su chofer”.

“Los detalles adicionales se darán a conocer más adelante”, señaló el Prelado.

Las religiosas fallecidas son: la Hermana Lilian Kapongo, superiora general; la Hermana Nerinathe, secretaria; y las Hermanas Damaris Matheka y Stellamaris. Ellas habían viajado el fin de semana a la Diócesis de Kahama, en Ngaya, para participar en la profesión perpetua de tres hermanas de su comunidad.

El chofer, Boniphase Msonola, que las conducía hacia el aeropuerto para regresar a Dar es Salaam, también perdió la vida en el siniestro.

En su mensaje, Mons. Nkwande, en nombre de toda la Diócesis de Kahama, expresó su “profundo dolor” por la tragedia.

“A las 11 de la noche recibimos la noticia de la muerte de nuestras queridas cuatro hermanas y su chofer. Ellos estuvieron involucrados en un accidente al colisionar con un camión en Mwanza, cuando se dirigían al aeropuerto para su viaje a Dar es Salaam esta misma noche”, relató.

El comunicado recordó también el último trayecto de las religiosas: “Ellas iniciaron su viaje desde Kahama rumbo a Mwanza, pasando antes por la casa del Obispo para despedirse. Esta noche, cuando iban de su comunidad en Bukumbi-Mwanza al aeropuerto, sufrieron el accidente y perdieron la vida”.

Finalmente, el Arzobispo pidió oraciones por la religiosa que lucha por su vida en el hospital, así como por toda la congregación y los familiares de las fallecidas.

“En este tiempo de luto y dolor, recemos y consolemos a la comunidad de las hermanas de esta congregación en Ngaya. Esta es, verdaderamente, una pérdida muy grande para ellas y para todos nosotros”, expresó.

