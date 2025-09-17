La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) denunció una nueva masacre perpetrada entre el 8 y 9 de septiembre en la localidad de Ntoyo, en la República Democrática del Congo, donde al menos 64 personas fueron asesinadas.

Según informó ACN, el ataque que ocurrió en la parroquia San José de Manguredjipa, en la provincia de Kivu del Norte, fue atribuido al grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), aliado del Estado Islámico.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los agresores “mataron a muchos mientras participaban en un velorio, usando armas de fuego y martillos, e incendiando selectivamente algunas viviendas, en lo que parece ser una estrategia premeditada de terror”, señaló la fundación.

Entierro de las víctimas de las masacres de las ADF en Ntoyo, República Democrática del Congo. Crédito: Cortesía de ACN

Ante este nuevo crimen, el Obispo de Butembo-Beni, Mons. Melchisédech Sikuli Paluku, expresó: “A todas las familias afectadas por esta enésima y horrible carnicería (...) así como a todos los fieles de la parroquia, expresamos nuestra cercanía espiritual. Que Dios, el Maestro de la Vida, nos haga fuertes, por intercesión de la Santísima Virgen María, Consoladora de los afligidos, y nos conduzca más allá del desierto de los sufrimientos presentes hacia una paz duradera”.

ACN manifestó su “profunda consternación y solidaridad con las familias afectadas”, y recordó que este ataque se suma a una cadena de atrocidades en el este del Congo. El pasado 27 de julio, al menos 40 personas —muchos de ellos jóvenes— fueron asesinadas durante una vigilia de oración en una iglesia en Komanda, Ituri. En febrero, más de 70 cuerpos fueron hallados en una iglesia protestante en Lubero, varios de ellos atados y decapitados.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“La situación en el este del Congo es alarmante”, advirtió ACN. Pese a que varias provincias se encuentran bajo estado de sitio con la presencia del ejército congolés, tropas ugandesas y la misión de la ONU (MONUSCO), “los ataques continúan, provocando desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria”.

Entierro de las víctimas de las masacres de las ADF en Ntoyo, República Democrática del Congo. Crédito: ACN

La Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) también ha denunciado que en estas zonas “la población sigue siendo víctima de asesinatos y secuestros”, y ha calificado los hechos como “masacres odiosas” contra inocentes.

Finalmente, ACN reiteró su compromiso con la Iglesia en la República Democrática del Congo —país que figura entre los diez que más ayuda recibe de la fundación—, pidió oraciones por las víctimas y sus familias, y urgió a la comunidad internacional a “proteger a los civiles, garantizar la libertad religiosa y trabajar por una paz duradera en esta región martirizada por más de 120 milicias y grupos violentos que operan impunemente”



