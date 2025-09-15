Hombres en motocicletas asesinaron a un padre de familia e hirieron a un adolescente de 16 años cuando participaban de una peregrinación al santuario mariano nacional de la Virgen María en Mariamabad en Pakistán, un hecho que ha conmocionado a los cristianos en el país de mayoría musulmana.

Según informó la agencia vaticana Fides el 12 de septiembre, el asesinato de Afzal Masih, casado y padre de cuatro hijos, ocurrió el 7 de septiembre, cuando se dirigía en peregrinación al santuario ubicado en la Arquidiócesis de Lahore.

“Estamos consternados por su muerte. Era un fiel que venía a rendir homenaje y rezar a la Virgen María. Hoy encomendamos su alma al cuidado de la Madre celestial y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia”, dijo a Fides el P. Tariq George, rector del santuario.

El asesinato ocurrió mientras Afzal Masih viajaba con otros quince fieles y varios jóvenes en moto, con actitudes desafiantes, se acercaron al minibús.

Cuando el grupo de peregrinos se detuvo en una estación de servicio a 30 kilómetros del santuario, un hombre identificado como Muhammad Waqas abrió fuego con un rifle, matando a Afzal Masih con un disparo en el cuello e hiriendo en el brazo a su primo Harris Masih, de 16 años.

Afzal fue trasladado al hospital, pero murió. Tras su captura, Muhmammad Waqas dijo a la policía que “no tenía intención de matar”.

Los cristianos en Pakistán piden que se investigue el caso y que se haga justicia.

El santuario mariano celebró su fiesta anual del 5 al 8 de septiembre, que reunió a unos 500.000 fieles católicos y de otras confesiones cristianas, además de musulmanes e hindúes.

Pese a las lluvias e inundaciones, indica el P. Qaisar Feroz, encargado de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Pakistán, los fieles no dejaron de ir al santuario mariano.

Mariamabad, fundada en 1893 por misioneros capuchinos, alberga una gruta mariana inspirada en la gruta del Santuario de Lourdes en Francia. Fue proclamada santuario nacional en 1949.

Pakistán, con una población de más de 241 millones de habitantes. Los musulmanes son más del 96%; mientras que los cristianos son apenas el 1.4% del país, es decir unos 3.3 millones de habitantes.