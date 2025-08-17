Eduardo Berdejo

17 de agosto de 2025
El Papa León XVI expresó su cercanía y oración a las poblaciones de la India, Pakistán y Nepal que han sido afectadas por las inundaciones que han dejado numerosos muertos y desaparecidos.

“Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de Paquistán, India y Nepal que han visto afectadas por unos violentos aluviones. Rezo por las víctimas y sus familiares, y por todos aquellos que sufren a causa de estas calamidades”, manifestó el Pontífice luego del rezo del Ángelus en la localidad italiana de Albano.

Las intensas lluvias que caen sobre Asia han provocado inundaciones en la parte de Cachemira administrada por la India, Pakistán y Nepal.

Hasta el momento, en Pakistán han muerto cerca de 400 personas. En la India han fallecido unas 60 personas y en Nepal cerca de 40.

Sin embargo, estas cifras pueden aumentar con el paso de las horas debido al gran número de desaparecidos.

León XIV también pidió rezar “para que lleguen a buen puerto los esfuerzos para hacer cesar las guerras y promover la paz; de modo que, en las tratativas, ocupe siempre el primer lugar el bien común de los pueblos”.

