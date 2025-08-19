Tras dos años “del peor episodio de violencia contra cristianos” en la historia de Pakistán, según la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas e inglés), el obispo de Faisalabad señaló que la comunidad de fieles está indignada ante el aparente fracaso de la justicia.

El 16 de agosto de 2023 y los días posteriores, los musulmanes de la localidad de Jaranwala, en la diócesis de Faisalabad, saquearon e incendiaron más de 25 iglesias y al menos 80 hogares cristianos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según ACN, hace dos meses las cortes locales “absolvieron a diez personas acusadas de incendiar una de las iglesias”. Otras 5 213 personas fueron acusadas de cargos relacionados con los ataques, de las cuales más de 380 fueron detenidas. Sin embargo, muchas quedaron en libertad bajo fianza. Hasta la fecha no se ha dictado ninguna condena.

Mons. Indrias Rehmat habló con la fundación pontificia sobre el caso, denunciando la falta de justicia y explicando el sentir de los cristianos locales:

“No se ha hecho justicia. La policía no ha cumplido con su deber. Nadie ha sido castigado y nadie ha recibido el castigo que se merece. En este momento, no vemos ninguna esperanza de que se castigue a los culpables”, dijo el obispo.

Los cristianos, asegura Mons. Rehmat, han recibido amenazas físicas y acoso de parte de los extremistas locales “por atreverse a pedir justicia, pero ahora estaban tan enfurecidos que estaban decididos a alzar la voz”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Lo que ha cambiado en los últimos dos años desde los atentados es que ahora la gente está dispuesta a luchar por sus derechos. Dicen que debemos gritar y vociferar”, agregó.

El obispo explica que el malestar de la comunidad cristiana es exacerbado por el hecho de que han sido cristianos los únicos condenados por algún cargo relacionado con los ataques de 2023. Los hermanos Rocky y Raja Masih fueron acusados de blasfemia contra el Corán —lo que desató la persecución aquel año— pero fueron absueltos posteriormente.

Pakistán es el hogar de alrededor de 4 millones de cristianos. Esto representa solo el 1,6% de la población total del país, estimada en 241 millones y que es predominantemente musulmana. Desde 1987 hasta inicios de 2021, más de 1.800 personas habían sido imputadas por blasfemia contra el islam.