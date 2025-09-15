La Diócesis de Colorado Springs (Estados Unidos) anunció que ha recibido una petición para abrir la causa de canonización de Kendrick Castillo, el único fallecido tras un tiroteo en una escuela de Colorado en 2019, cuando, con 18 años, murió al lanzarse frente al atacante para detenerlo.

“Conociendo a Kendrick, sabíamos que eso era algo que él haría”, dijeron sus padres, María y John Castillo, en una entrevista con EWTN News In Depth esta semana.

“Estamos tan agradecidos y humildes”, expresó John sobre la apertura de la causa de canonización de Kendrick. “Es uno de los mayores dones que alguien puede recibir. Solo la simple mención de la santidad… siempre hemos sentido que desde que nació Kendrick ha sido nuestro santo. Es digno, y lo creemos. Pero escucharlo de nuestros hermanos y hermanas católicos, y de nuestras familias, es diferente y más poderoso”.

Los sacerdotes de la diócesis que apoyan la causa creen que Kendrick califica para la beatificación en una nueva categoría llamada “Ofrenda de vida”.

En un motu proprio de 2017, el Papa Francisco estableció esta nueva categoría para reconocer a quienes murieron prematuramente como una ofrenda sacrificial de su vida por amor a Dios y al prójimo.

Desde su muerte, “han ocurrido numerosas cosas para honrar a Kendrick, y todas han sido espectaculares. Pero esto está en un nivel indescriptible. Realmente es un honor, es algo que nos llena de humildad”, dijo John.

Al reflexionar sobre cómo era su hijo, John dijo: “Kendrick siempre fue alegre. No creo que exista una foto de él en la que no aparezca sonriendo. Siempre estaba feliz. Amaba la vida”.

“Hacía amigos en todas partes”, añadió John, recordando una vez cuando Kendrick estaba en preescolar. “Un niño estaba siendo dejado por su madre y tenía miedo de separarse de ella. Kendrick, siendo apenas un niño, se acercó, lo abrazó y le dijo que todo estaría bien. Eso era parte de su naturaleza”.

En la escuela pública a la que asistía, “llevaba su fe católica y hacía lo que se nos pide como católicos”, aseguró John. Mostraba el “amor ágape que debemos tener por nuestro Salvador. Eso fue lo que Kendrick hizo cada día. Solo desearía que más personas hubieran podido conocer su personalidad y verlo”.

Su padre también recordó su “disposición a vivir la fe y ayudar a su comunidad en la iglesia”, donde servía como ujier y monaguillo en Misas y funerales.

El día del tiroteo, Kendrick “arriesgó su vida para salvar a otros”, dijo John. “Eso estaba en su naturaleza. Claro que quisiéramos que no hubiera tenido que hacerlo. Pero en ese momento no nos sorprendió que no corriera en dirección contraria, sino que defendiera la santidad de la vida”.

María, su madre, dijo que quiere que su hijo sea recordado por “su amor”. Explicó: “Amaba a sus amigos, a sus padres, pero lo más importante, amaba a Dios”.

Tras los recientes tiroteos en la Iglesia Católica de la Anunciación en Minnesota y en la escuela secundaria Evergreen en Colorado, John ofreció consuelo a los padres que han perdido a un hijo en tragedias similares: “Mis palabras para ellos serían: ‘Abrácense fuerte’”.

“Recuerden lo que estamos llamados a hacer en la fe y entréguense a la confianza en el Señor”, añadió John. “Dios no hizo que esto ocurriera. El mal es real, y no podemos dejar que el mal nos divida. Debemos consolarnos unos a otros. Debemos buscar soluciones viables que creen seguridad para nuestras familias y comunidades… Busquen apoyarse unos a otros y no permitan que el mal gane ni los aparte de todo lo positivo y de la gracia de Dios en nuestras vidas”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .




