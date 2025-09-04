Kendrick Castillo tenía 18 años cuando murió trágicamente en el tiroteo de la escuela STEM en Highlands Ranch, Colorado (Estados Unidos), el 7 de mayo de 2019. Fue la única víctima mortal. Ahora, este joven podría convertirse en santo en la Iglesia católica.

Según testigos, falleció después de levantarse en medio del fuego y correr para detener a uno de los atacantes junto con un par de compañeros.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Diócesis de Colorado Springs —a la que pertenece la ciudad de Highlands Ranch— anunció que ha recibido una petición para abrir su causa de canonización.

“Estoy muy agradecido por el tiempo y el esfuerzo que el padre Gregory Bierbaum y el padre Patrick DiLoreto, de la parroquia San Marcos en Highlands Ranch, han dedicado a reunir pruebas y realizar entrevistas para preparar la petición de apertura de la causa de canonización de Kendrick Castillo. Aunque recién he comenzado a revisar la información presentada, parece claro que Kendrick fue un joven excepcional”, dijo en un comunicado Mons. James Golka, obispo de Colorado Springs.

Agregó: “Mientras estudiamos y discernimos cómo abordar la enorme tarea de promover una causa de canonización, pido a todos los fieles que mantengan a la familia de Kendrick en sus oraciones. También animo a todos a invocar en privado la intercesión de Kendrick, rezando especialmente por los jóvenes de nuestra diócesis, para que emulen su ejemplo de fortaleza y generosidad”.

Aunque Castillo tenía muchos vínculos con la Arquidiócesis de Denver —asistió a la escuela Notre Dame en Denver, fue Escudero de los Caballeros de Colón en un consejo de Denver y su funeral se celebró en la parroquia Santa María en Littleton—, la Iglesia se fija en el lugar donde la persona falleció para determinar qué diócesis tiene el derecho de pedir la apertura de la causa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por lo tanto, dado que Castillo murió en Highlands Ranch, que pertenece a la Diócesis de Colorado Springs, corresponde a esta diócesis llevar a cabo la investigación. Mons. Golka y la diócesis ahora revisarán y examinarán las pruebas recopiladas y, si se aprueba, la petición será enviada a Roma para su consideración.

El padre DiLoreto, vicario parroquial en San Marcos, es uno de los encargados de reunir pruebas para la causa de canonización de Castillo. Él y el párroco, Bierbaum, contaron que la historia de Castillo había surgido repetidamente en la oración durante meses.

“Al descubrir que el tema estaba en el corazón de ambos, sentimos que era una inspiración del Espíritu Santo investigar más a fondo”, dijo DiLoreto en una entrevista con CNA. “Después de entrevistar a sus padres y de revisar la manera en que murió, creímos que había motivos para pedir a la diócesis abrir una causa para él”.

DiLoreto explicó que los sacerdotes consideran que Castillo encaja en la categoría de “Ofrenda de la vida”. En 2017, el Papa Francisco declaró en un motu proprio una nueva categoría de vida cristiana apta para la beatificación llamada “ofrenda de la vida”: cuando una persona muere prematuramente ofreciendo su vida por amor a Dios y al prójimo.

Aunque similar al martirio, esta definición se aplica a siervos de Dios que entregaron su vida por caridad en circunstancias que no cumplen estrictamente la definición de martirio, la cual requiere la presencia de un perseguidor.

“Él [Castillo] valientemente se lanzó contra uno de los atacantes de la escuela sin dudar, permitiendo que otros estudiantes lo siguieran y redujeran al agresor. Esto salvó la vida de sus compañeros, cuando en cualquier otra circunstancia seguramente habría habido más muertes ese día”, expresó DiLoreto.

Al hablar sobre la fe de Castillo, el sacerdote lo describió como “un joven piadoso que se preocupaba profundamente por su fe y deseaba ser testigo de la fe para los demás, especialmente para quienes nunca habían encontrado a Nuestro Señor”.

“Lo hemos visto a través de los devocionales que tenía”, continuó. “Por ejemplo, siempre llevaba su rosario consigo —viendo lo desgastados que estaban sus rosarios, también se puede deducir que los usaba con frecuencia. Llevaba uno de sus rosarios cuando fue asesinado, que luego fue regalado a un compañero de clase que estaba en la sala”.

Servicio activo en su parroquia

DiLoreto también compartió que Castillo servía en la Misa y en funerales, era voluntario activo en su parroquia y asistía a funerales de personas que ni siquiera conocía, solo para rezar por el difunto y su familia.

“Mientras el país enfrenta cada vez más persecuciones a los cristianos, especialmente en estos horribles tiroteos escolares, como el de la semana pasada en Minnesota, podemos mirar ejemplos heroicos como el de Kendrick y los niños que protegieron a otros para inspirarnos”, dijo DiLoreto.

“Los ancianos pueden mirar a estos jóvenes como esperanza para las futuras generaciones, frente al escepticismo sobre el futuro de la Iglesia. Los jóvenes pueden ver estos ejemplos e inspirarse en que ellos también pueden vivir una vida de virtud y que pueden llegar a ser santos”, añadió. “No es algo que esté fuera de su alcance, si están dispuestos a crecer en virtud mediante actos de caridad y la gracia de los sacramentos”.

El proceso de canonización es largo y tiene muchos pasos. Una parte esencial es determinar si el candidato tiene milagros atribuidos a su intercesión. La Iglesia requiere un milagro verificado para la beatificación, tras lo cual el individuo es llamado “beato”. Después, se necesita otro milagro verificado para la canonización, momento en que la persona es declarada “santo”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



