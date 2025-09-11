Al menos tres adolescentes, incluido el presunto atacante, se encuentran en estado crítico tras un tiroteo en la escuela secundaria Evergreen High School en el condado de Jefferson, Colorado (Estados Unidos), el miércoles 10 de septiembre.

Uno de los tres estudiantes hospitalizados es el presunto tirador, confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson en una publicación. Los estudiantes están siendo atendidos en el hospital CommonSpirit St. Anthony en Lakewood, Colorado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El tiroteo ocurrió al mediodía, a unos 48 kilómetros al suroeste de Denver, en una escuela con 900 estudiantes. Cientos de agentes de la ley acudieron rápidamente a la escena.

“Mi corazón está con los estudiantes, padres y maestros de Evergreen High School. Hoy lamentamos a quienes fueron gravemente heridos por disparos y a quienes quedaron asustados y conmocionados”, dijo en un comunicado el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel Aquila.

“Estamos agradecidos por la rápida respuesta de los agentes en el lugar, cuyo valor brindó calma en medio del caos, y por los médicos y equipos de salud que trabajan incansablemente para atender a los heridos”, continuó. “Las víctimas han sido trasladadas al St. Anthony’s Hospital, un hospital católico, donde reciben atención compasiva”.

“A nuestros jóvenes, sepan que Jesús está cerca de ustedes, escucha sus llantos, y su madre, María, los abraza”, dijo Aquila. “A las familias que sufren, la Iglesia está con ustedes, y los elevamos a ustedes y a sus hijos en oración”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Que Cristo traiga consuelo a sus corazones y que María, al pie de la cruz, los envuelva con su tierno cuidado”, dijo.

La parroquia más cercana, Christ the King Parish, está ofreciendo ministerio para estudiantes, familias y personal frente al trágico acontecimiento, según informó la arquidiócesis.

Un equipo de diáconos “entrenados para servir en desastres e incidentes críticos” también ha sido puesto en alerta.

“Estos diáconos, que han colaborado en el pasado con la Cruz Roja Americana en distintas crisis, están listos para brindar acompañamiento pastoral y orientación en caso de que se les requiera en el hospital o en la escuela”, señaló la arquidiócesis en un comunicado.

“Los estudiantes deberían poder asistir a la escuela de manera segura y sin temor en todo nuestro estado y nuestra nación”, dijo el gobernador de Colorado, Jared Polis, en un mensaje. “Todos estamos orando por las víctimas y por toda la comunidad”.

El director del FBI, Kash Patel, publicó sobre la tragedia, asegurando que el FBI “está en el lugar y en total apoyo a las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos”.

Este es al menos el séptimo tiroteo escolar en Colorado desde el ataque en Columbine High School en 1999.

El tiroteo ocurrió apenas unas horas después del asesinato a balazos del comentarista conservador Charlie Kirk en un acto en la Utah Valley University.

“Además de orar por Charlie Kirk, por favor recen también por mi ciudad natal, Evergreen, Colorado, donde ha habido un tiroteo escolar y al menos dos estudiantes han resultado heridos”, dijo la comentarista católica e integrante de Daily Wire, Isabel Brown.

Esta es una noticia en desarrollo.