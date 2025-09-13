El Vaticano lanzó este sábado, en la víspera de su 70 cumpleaños, el tráiler del documental Leo from Chicago, sobre la vida del Papa León XIV en Estados Unidos, país donde nació.

El documental, realizado por la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación, en colaboración con la Arquidiócesis de Chicago y el Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE), recorre la historia, hasta sus raíces, del Papa en el país norteamericano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El proyecto, señala Vatican News, ha estado a cargo de los periodistas Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio y Felipe Herrera-Espaliat, muestra distintos lugares como el área de Dolton en Chicago, donde el Papa vivía con su familia., con los recuerdos y relatos de los dos hermanos del Santo Padre, Louis Martin y John.

También se ven las oficinas, escuelas y parroquias dirigidas por los agustinos, el centro de estudios Unión Teológica Católica, y los lugares frecuentados por Robert Prevost, como el restaurante Aurelio's Pizza o el Rate Field, el estadio del equipo de los White Sox.

El recorrido también incluye la Universidad de Villanova cerca de Filadelfia, y Port Charlotte (Florida), donde vive el hermano mayor del Papa.

En el documental aparecen unos 30 testimonios de personas que conocieron a León XIV en su niñez y juventud cuando, por ejemplo, fue a marchar a Washington para apoyar la causa de la defensa de la vida.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Leo from Chicago es el documental que sigue a León de Perú, presentado en junio, sobre los años del Papa en el país sudamericano.

Vatican News indica que Leo from Chicago estará disponible próximamente en los canales del Vaticano.