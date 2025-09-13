Líderes religiosos de China, Rusia, Medio Oriente y el Vaticano se reunirán en Astaná, Kazajstán, el 17 y 18 de septiembre para el VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.

El encuentro reúne algunas de las voces espirituales más diversas del mundo en un momento de intensa tensión global. El congreso de este año se centrará en el tema “Diálogo entre religiones: Sinergia para el futuro”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El congreso es convocado por el gobierno de Kazajistán bajo el patrocinio del presidente Kassym-Jomart Tokayev, quien inaugurará oficialmente la reunión. Los organizadores también esperan que el Papa León XIV envíe un mensaje especial, siguiendo la tradición del apoyo papal al congreso.

Para el Vaticano, marca el primer gran evento interreligioso bajo el papado de León XIV y el debut de una delegación papal completamente nueva. El cardenal George Jacob Koovakad, recién nombrado prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, pronunciará un discurso inaugural en la sesión plenaria y leerá la declaración final en la ceremonia de clausura.

Le acompaña el P. Laurent Basanese, SJ, secretario de Relaciones Religiosas con los Musulmanes. El jesuita francés, reconocido por su experiencia en el diálogo cristiano-musulmán, contribuirá a un grupo de trabajo, asistirá a la reunión de la secretaría y se dirigirá al Foro de Jóvenes Líderes Religiosos.

“Desde su fundación, se ha convertido en un espacio privilegiado para promover la paz y el entendimiento mutuo entre religiones y culturas”, dijo Basanese a CNA, agencia de noticias en inglés de EWTN News.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La delegación del Vaticano también incluye al P. Vincenzo Marinelli, Nuncio Apostólico adjunto en Kazajstán, y al profesor Tiziano Onesti, presidente del hospital pediátrico Bambino Gesù del Vaticano, quien dirigirá las conversaciones de cooperación médica con instituciones kazajas.

Una novedad destacada de este año es la participación de la Soberana Orden de Malta. En representación de la orden estará Pasquale Ferrara, asesor diplomático del consejo asesor de la orden, quien participará en el congreso el 18 de septiembre.

Una de las figuras más esperadas en Astaná es el Patriarca Kirill de Moscú, cuya participación ha sido confirmada oficialmente. Su última asistencia al congreso fue en 2012. Su presencia plantea la posibilidad de un encuentro de máximo nivel entre el Vaticano y Moscú desde la guerra en Ucrania.

A principios de este verano, el Papa León recibió al Metropolitano Antonio de Volokolamsk en Roma, y ​​el Metropolitano Antonio regresará a la Ciudad Eterna el 14 de septiembre para una conmemoración ecuménica de los nuevos mártires en San Pablo Extramuros.

Cuatro días después, el Patriarca Kirill presidirá un servicio de oración en la Catedral de la Asunción de Astaná por los nuevos mártires y confesores de Kazajistán. Las dos conmemoraciones —una en Roma y otra en Astaná— subrayan cómo el recuerdo del martirio cristiano proporciona un espacio común para el diálogo.

Otro participante destacado es Ahmed al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar. En 2019, firmó junto con el papa Francisco el histórico Documento sobre la Fraternidad Humana en Abu Dabi, que inspiró a las Naciones Unidas a establecer el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad Humana pocos días antes del congreso.

Roma acogió el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana los días 12 y 13 de septiembre, donde el Papa León XIV saludó a los participantes el viernes.

Basanese declaró a CNA que, para él, la reunión en Astaná es más que simbólica: «El diálogo interreligioso, que a menudo requiere una paciencia inagotable, no puede reducirse a un consenso superficial ni a una estéril “diplomacia de sonrisas”. En realidad, es fundamental para la misión de la Iglesia. En 2025 conmemoramos el 60.º aniversario de Nostra Aetate, que afirmó que la Iglesia 'no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en estas religiones'. El diálogo no significa renunciar a la verdad, sino dar testimonio con respeto, escucha y caridad».

El congreso se convocó por primera vez en 2003 por iniciativa del primer presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, inspirado en el encuentro interreligioso de Asís en 1986 y reforzado por la visita del Papa Juan Pablo II a Kazajistán en 2001. Desde entonces, se celebra cada tres años en Astaná, reuniendo a líderes de las principales religiones para promover la paz y el entendimiento mutuo. La Santa Sede ha participado desde el principio, y el propio Papa Francisco asistió al congreso anterior, en 2022.



Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.