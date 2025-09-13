El Comité Ad Hoc contra el Racismo, establecido en 2017 por el expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), Cardenal Daniel DiNardo de Galveston-Houston, se ha convertido oficialmente en un organismo permanente dentro de la USCCB, según un comunicado de prensa del 10 de septiembre.

El Subcomité permanente recientemente creado para la Promoción de la Justicia Racial y la Reconciliación “continúa la importante labor del comité ad hoc temporal”, dijo el presidente de la USCCB, el Arzobispo Timothy Broglio.

“Al pedir una auténtica conversión del corazón que impulse el cambio tanto a nivel individual como institucional”, aseguró, “invito a todos los católicos a unirse a nosotros para llevar adelante esta labor de reconocer y defender la dignidad inherente de cada persona, hecha a imagen y semejanza de Dios”, añadió el arzobispo.

El Comité Administrativo de la USCCB aprobó la transición el 9 de septiembre, según el comunicado de prensa, señalando que el nuevo subcomité depende “del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano”.

El Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano “busca enseñar y dar testimonio de la dignidad intrínseca de la persona humana como antídoto contra el grave pecado del racismo” y “explora e implementa soluciones concretas para abordar el racismo que aún impregna nuestra sociedad y nuestra Iglesia hoy, y trabaja de manera colaborativa para fortalecer la respuesta de todas las personas a este mal”.

La decisión de consolidar el Comité Ad Hoc forma parte del “compromiso continuo de los obispos de abordar el pecado del racismo”, señala el comunicado.

El presidente del comité, el Obispo Joseph Perry, también intervino y declaró: “Hablo en nombre de los obispos miembros, el personal y los consultores del Comité Ad Hoc contra el Racismo para expresar gratitud por la transición de nuestro comité a un subcomité permanente para que el importante trabajo de evangelización de los fieles y la comunidad en general pueda continuar en el espíritu del Evangelio de Jesucristo”.

El comité comenzará oficialmente a trabajar después de la asamblea plenaria de noviembre de este año.



