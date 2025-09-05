Walter Sánchez Silva

Por Walter Sánchez Silva

5 de septiembre de 2025
07:33 p. m.

Sep. 5, 2025
07:33 p. m.

El P. José María Tojeira, exprovincial de los jesuitas de Centroamérica, falleció este viernes 5 de septiembre. El obispo nicaragüense Silvio Báez, agradeció su “cercanía y solidaridad con Nicaragua” y dio su pésame a los miembros de la Compañía de Jesús.

“Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios”, indicaron los jesuitas en su cuenta de X este viernes.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

“Elevo mi oración acompañando en su encuentro con el Señor Jesús al querido Padre José María Tojeira sj. Agradezco su cercanía y solidaridad con Nicaragua y expreso mis sentidas condolencias a la Compañía de Jesús”, escribió Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, exiliado desde 2019.


El P. Tojeira fue el vocero de los jesuitas cuando, a mediados de agosto de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua expropió la Universidad Centroamericana (UCA), la casa de los jesuitas ancianos en la capital nicaragüense y cancelara la personería jurídica de la orden, traspasando todos sus bienes al estado.

El 30 de agosto, el sacerdote concedió una entrevista a EWTN Noticias, en la que señaló que mientras más abusos cometa la dictadura, más rápido será su caída.

Las más leídas

1

2

3

4

5

“Cuanto más abusos cometan, más rápido se va a terminar ese gobierno en Nicaragua. Es la ley de vida con las dictaduras. Cuanto más abusan del poder, más pronto se caen”, señaló entonces el sacerdote.

José María Tojeira Pelayo nació en Vigo (España) en 1947. Llegó a Honduras, en Centroamérica, en 1969, donde fue párroco en distintas parroquias y ayudó a los campesinos locales.

En 1985 fue enviado a El Salvador como superior de los estudiantes jesuitas de teología. Fue provincial de Centroamérica entre 1988 a 1995. Durante su mandato ocurrió el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) en 1989 y le tocó liderar el juicio contra los miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas que fueron condenados como autores materiales del crimen.

Fue luego rector de la UCA en El Salvador entre 1997 y 2010.

Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.