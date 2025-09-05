El P. José María Tojeira, exprovincial de los jesuitas de Centroamérica, falleció este viernes 5 de septiembre. El obispo nicaragüense Silvio Báez, agradeció su “cercanía y solidaridad con Nicaragua” y dio su pésame a los miembros de la Compañía de Jesús.

“Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios”, indicaron los jesuitas en su cuenta de X este viernes.

“Elevo mi oración acompañando en su encuentro con el Señor Jesús al querido Padre José María Tojeira sj. Agradezco su cercanía y solidaridad con Nicaragua y expreso mis sentidas condolencias a la Compañía de Jesús”, escribió Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, exiliado desde 2019.

Elevo mi oración acompañando en su encuentro con el Señor Jesús al querido Padre José María Tojeira sj. Agradezco su cercanía y solidaridad con Nicaragua y expreso mis sentidas condolencias a la Compañía de Jesús. @JesuitasESP pic.twitter.com/KxTcOkhuxj — Silvio José Báez (@silviojbaez) September 5, 2025



El P. Tojeira fue el vocero de los jesuitas cuando, a mediados de agosto de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua expropió la Universidad Centroamericana (UCA), la casa de los jesuitas ancianos en la capital nicaragüense y cancelara la personería jurídica de la orden, traspasando todos sus bienes al estado.

El 30 de agosto, el sacerdote concedió una entrevista a EWTN Noticias, en la que señaló que mientras más abusos cometa la dictadura, más rápido será su caída.

“Cuanto más abusos cometan, más rápido se va a terminar ese gobierno en Nicaragua. Es la ley de vida con las dictaduras. Cuanto más abusan del poder, más pronto se caen”, señaló entonces el sacerdote.

José María Tojeira Pelayo nació en Vigo (España) en 1947. Llegó a Honduras, en Centroamérica, en 1969, donde fue párroco en distintas parroquias y ayudó a los campesinos locales.

En 1985 fue enviado a El Salvador como superior de los estudiantes jesuitas de teología. Fue provincial de Centroamérica entre 1988 a 1995. Durante su mandato ocurrió el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) en 1989 y le tocó liderar el juicio contra los miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas que fueron condenados como autores materiales del crimen.

Fue luego rector de la UCA en El Salvador entre 1997 y 2010.