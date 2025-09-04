El presidente Donald Trump instó a los fiscales de Washington DC a solicitar la pena de muerte para cualquier persona condenada por asesinato en la capital de Estados Unidos, un plan que ha recibido críticas del grupo de defensa Catholic Mobilizing Network.

"Cualquiera que asesine (a alguien) en la capital: pena capital", declaró Trump a la prensa la semana pasada.

"Si alguien mata a alguien en la capital, Washington DC, solicitaremos la pena de muerte, y esta es una medida preventiva muy sólida y todos los que la han escuchado están de acuerdo", añadió Trump. "No sé si estemos preparados para ello en este país, pero... no tenemos otra opción", afirmó.

El presidente no aclaró cómo impondría tal requisito.

El mes pasado, Trump inició una intervención federal en la policía de Washington DC y desplegó a la Guardia Nacional para apoyarla. La Ley de Autonomía del Distrito de Columbia permite a un presidente tomar el control de la policía de la ciudad durante 30 días sin la aprobación del Congreso en situaciones de emergencia.

El presidente citó la tasa de criminalidad de la ciudad como la emergencia que justifica la intervención federal temporal.

Krisanne Vaillancourt Murphy, presidente de la Red Católica de Movilización, declaró a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que, al igual que otras ciudades estadounidenses, Washington DC, “enfrenta desafíos con la delincuencia y la violencia que no deben ignorarse”.

“Pero sugerir que la respuesta al homicidio en el Distrito de Columbia debería ser la pena capital es, en el mejor de los casos, un enfoque terriblemente equivocado”, afirmó. “Perpetuar más violencia en respuesta al daño no promete seguridad ni una solución efectiva a la delincuencia”.

La Catholic Mobilizing Network colabora estrechamente con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en iniciativas para oponerse a la pena de muerte y defender la dignidad humana de las personas encarceladas.

“La pena capital profana la sagrada dignidad de la vida y no merece cabida en la capital de nuestra nación, en nuestro país ni en ninguna sociedad”, añadió Murphy. “En pocas palabras, la pena de muerte es un sistema fallido e irreparable. “En lugar de brindar oportunidades reales de sanación y cierre, la pena capital perpetúa sistemáticamente un ciclo de violencia”.

Murphy argumentó que aplicar la pena de muerte es más costoso que otras penas de prisión, no disuade la delincuencia y corre el riesgo de acabar con la vida de personas acusadas injustamente.

"Los habitantes de Washington DC merecen seguridad real, una verdadera rendición de cuentas y enfoques contra la delincuencia y la violencia basados ​​en la preservación de la vida", afirmó.

La pena de muerte es legal actualmente en 27 estados del país, pero ha sido abolida en 23.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .