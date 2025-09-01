Los obispos de las cinco diócesis de la provincia de Santa Fe, en Argentina, solicitaron que la nueva constitución provincial incluya una mención explícita de la Iglesia Católica, en reconocimiento a su aporte histórico, cultural, espiritual y social.

En un comunicado dado a conocer por la agencia AICA, los prelados subrayan que este pedido "no responde a una búsqueda de privilegios", sino que se trata de "un gesto de reconocimiento responsable y respetuoso" hacia la comunidad católica y todas las expresiones religiosas presentes en la provincia.

"Una constitución no sólo organiza institucionalmente a una provincia: también la representa. Y no puede representar fielmente al pueblo santafesino si invisibiliza una dimensión que lo atraviesa históricamente", expresan los obispos.

El comunicado lleva la firma de Mons. Pedro Torres, Obispo de Rafael; Mons. Ángel José Macín, Obispo de Reconquista; Mons. Eduardo Martín y Mons. Ernesto Fernández; de la Arquidiócesis de Rosario; Mons. Sergio Fenoy y Mons. Matías Vecino, de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz; y Mons. Han Lim Moon, Obispo de Venado Tuerto.

Los obispos recuerdan que la Iglesia Católica ha acompañado el proceso de reforma desde sus inicios, con aportes en temas vinculados a la dignidad de la vida humana, la calidad institucional y la ecología integral.

Asimismo, valoran el dictamen de mayoría de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías por su reconocimiento a la autonomía, cooperación e igualdad en materia religiosa, pero advierten que no mencionar explícitamente a la Iglesia "genera un vacío que no puede pasar inadvertido".

La constitución provincial vigente en Santa Fe es de 1962. En diciembre de 2024, la legislatura local aprobó la “Ley de Necesidad de Reforma” autorizando la modificación de 42 artículos fundamentales.

En abril de 2025 se eligieron a los 69 “convencionales constituyentes”, que tienen a su cargo la reforma iniciada el 14 de julio y que tiene un plazo de 40 días, con 20 días más de prórroga, de ser necesarios.

La Iglesia Católica participa activamente del proceso de reforma en Santa Fe —que se llama así por el deseo del fundador Juan de Garay, que en 1573 quiso honrar así a la Santa Fe de Granada (España) junto a la fe católica— defendiendo derechos como la objeción de conciencia y la libertad de culto.

