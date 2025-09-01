Este lunes 1 de septiembre falleció, a los 85 años, el Obispo Emérito de Rancagua, Mons. Alejandro Goic Karmelic, quien fue presidente de la Conferencia Episcopal Chilena entre 2004 y 2010.

Una nota de la Diócesis de Rancagua, publicada en el sitio web del episcopado chileno, señala que el prelado había sido internado el 29 de agosto por complicaciones en su salud.

Asimismo destaca que, desde su renuncia en 2018, el obispo “vivió su retiro dedicado a la oración, la lectura y la reflexión, en el monasterio de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento”.

“Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos. Pronto se entregará más información respecto a sus funerales”, señala la nota.

¿Quién fue Mons. Alejandro Goic Karmelic?

Alejandro Goic Karmelic fue un obispo chileno que nació el 7 de marzo de 1940 en Punta Arenas. Fue ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1966.

En 1978, participó activamente en las gestiones entre la Iglesia Católica en Chile y Argentina para evitar un conflicto bélico, culminando con el arbitraje de Juan Pablo II.

El 23 de marzo de 1979 fue designado Obispo Auxiliar de Concepción y recibió la consagración episcopal de manos del Papa San Juan Pablo II, siendo el primer obispo chileno consagrado por el pontífice polaco.

En 1991 fue nombrado Obispo Auxiliar de Talca y, en 1994 fue designado Obispo de Osorno. En 2003 fue nombrado Obispo Coadjutor de Rancagua, diócesis que asumió plenamente en 2004.

Presidió la Conferencia Episcopal de Chile entre 2004 y 2010 y lideró el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas entre 2011 y 2018.

El obispo renunció a esa entidad tras el caso La Cofradía, que involucró a 14 sacerdotes de su diócesis a quienes suspendió, y que habrían sido supuestamente parte de una red de abusos, un caso que culminó sin imputados ante la justicia civil.

Durante la huelga de trabajadores de la Mina El Teniente en 2007, expresó su respaldo a la búsqueda de justicia para los trabajadores, y en 2009 destacó la importancia de un “sueldo ético”.

En 2012, cuando Mons. Goic era vicepresidente del episcopado chileno, alzó la voz para pedir que en el país hubiese una distribución equitativa de los ingresos.

En abril de 2020 sufrió un infarto y fue sometido a una cirugía de la que se recuperó satisfactoriamente.