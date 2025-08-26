Cada primer domingo de septiembre, en Chile se conmemora el Día del Migrante y el Refugiado. En ese marco, el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) organiza actividades y una colecta destinada a las acciones de acogida, protección e integración.

Este año, la jornada llevará el lema “INCAMI 70 años de servicio, promoviendo un Chile más justo e inclusivo” y se desarrollará el domingo 7 de septiembre, por lo que se propone que en las Misas de ese día, se destaque la fraternidad en la diversidad de nacionalidades presentes en la comunidad católica de Chile.

Además, este año tiene la particularidad de celebrarse el 70° aniversario de INCAMI, un organismo que tiene como misión servir a Chile para lograr un país más justo e inclusivo, a través de acciones que promueven la dignidad y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, con acciones de acogida, protección e integración.

Nuestro Señor fue un migrante

A propósito del 70° aniversario del Instituto, la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) envió una carta con un profundo agradecimiento a la labor de la institución: “Desde 1955, nuestras comunidades cuentan con el acompañamiento de INCAMI, para animar la Pastoral de Movilidad Humana que, con presencia en casi todas las diócesis del país, ha promovido servicios concretos de parte de la Iglesia, impulsando acciones en la línea de los cuatro verbos propuestos por Francisco sobre los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar”.

Los obispos recordaron que “Nuestro Señor fue un migrante; sus discípulos misioneros también lo somos”, y en ese sentido se comprometieron a no descansar “en la misión de acoger y acompañar a hombres y mujeres, personas mayores, niños y niñas, a adolescentes y jóvenes”.

Para continuar con su misión, afirman desde INCAMI, se necesita un gran espíritu misionero y también el aporte económico suficiente para llegar a más personas que necesitan de los servicios del instituto, cuyo trabajo se traduce en casas de acogida, bolsas de empleo, asesoría jurídica, atención en terreno, tareas de regularización de niños, niñas y adolescentes, entre otras.

La tarea del Instituto se sostiene sobre cuatro ejes: acoger en la llegada; proteger en la necesidad; promover en la autonomía e integrar a la sociedad.

Colecta Nacional

Para poder avanzar de manera eficiente con la tarea del Instituto, en las Misas del 7 de septiembre se realizará la tradicional Colecta Nacional de INCAMI.

En ese marco, solicitan que lo recaudado en esta Colecta sea remitido al INCAMI, depositándolo en la cuenta:

Nombre: Instituto Católico Chileno de Migración o INCAMI. Tipo de cuenta: cuenta corriente. Banco: Banco Chile. Número de cuenta: 166-35764-02. RUT: 82.067.900-8. Mail: contacto@incami.cl .

En 2024, el trabajo de INCAMI —que tiene sede en varias diócesis— logró que más de 21.000 personas recibieran asesorías, de las cuales 1.400 fueron para iniciar los trámites de regularización de menores.

En el caso del equipo de la Arquidiócesis de Santiago, realizó 37 operativos especiales de atención migratoria dentro y fuera de la Región Metropolitana.