Al sureste de la Ciudad de México, el albergue para migrantes Centro Comunitario Scalabrini, a poco más de un año de su inauguración, enfrenta escasez de alimentos y recursos para atender a 153 personas, incluidos 47 niños.

El P. Julio López, de la comunidad religiosa de los Misioneros de San Carlos Scalabrini, reveló en entrevista con ACI Prensa la complicada situación en la que se encuentra el albergue, pues falta “apoyo para asegurar 20 días de comida digna”. El lugar dispone de 132 camas, pero actualmente “atendemos a 153 personas migrantes de 15 nacionalidades, incluidas 47 niñas y niños”.

Un refugio desbordado

ACI Prensa visitó el centro a unos días de su inauguración oficial, en julio de 2024. Allí constató que lo que alguna vez fue un colegio católico se transformó en dormitorios y espacios que buscan responder a la saturación de los albergues en la capital mexicana.

Sin embargo, en la actualidad el Centro Comunitario Scalabrini, según el P. López, se “ha visto afectado por los recortes de apoyo de las organizaciones y porque aún no tenemos una red consistente de apoyos”.

Entre las necesidades inmediatas, menciona el pago de servicios básicos como luz y gas, así como la compra de medicamentos, “especialmente pediátricos”.

Albergue para migrantes. Crédito: Centro Comunitario San Juan Bautista Scalabrini

El flujo de migrantes continúa

Las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han cambiado el panorama en México. En los primeros días de su gobierno, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que incluían duras restricciones a la migración, como la suspensión del programa de asilo en la frontera sur, desplegó tropas y comenzó a realizar redadas para deportar migrantes indocumentados.

De acuerdo a un informe que analiza enero y febrero de 2025, publicado en el sitio web del Gobierno de México, “estas acciones han tenido un impacto inmediato en la frontera entre México y EE. UU”. El mismo documento señala que, pese a ello, “las caravanas de migrantes continúan avanzando hacia la frontera con la Unión Americana, aunque ahora muchos han optado por quedarse en el país ante las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense”.

El P. López confirma que en el Centro Comunitario Scalabrini “en el último mes hemos recibido gente nueva a diario”. El sacerdote reconoció también que ha habido “un aumento en las últimas cuatro semanas, y aquí particularmente tenemos un número significativo de personas extracontinentales. Nuestra población es de 13 nacionalidades diferentes”.

En el país, los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos tienen casas de atención a migrantes en Iztapalapa, en la Ciudad de México; Ecatepec, en el Estado de México; en Tijuana, Baja California; y Guadalajara, Jalisco. Además, apoyan otras casas de migrantes diocesanas en diversos estados.

El P. López dijo que en los albergues de los scalabrinianos se ha notado que la migración “está en un leve aumento”, y “es significativo dado que la estancia de las personas se ha prolongado por semanas y/o meses, dependiendo de la situación de cada persona y de los trámites que buscan hacer”.

Recorte de apoyos a organizaciones

Diversas organizaciones no gubernamentales han criticado los recortes derivados de la política de Trump, que incluyó deportaciones masivas y la suspensión de fondos a programas de ayuda humanitaria internacional.

El sacerdote señaló que debido a que su albergue es nuevo, con poco más de un año de inaugurado, “no hemos tenido la suerte de suficientes apoyos de las organizaciones por los recortes en sus presupuestos”.

Cocineta del albergue para migrantes. Crédito: Centro Comunitario San Juan Bautista Scalabrini

El P. Julio Lopez advirtió que “en cuestión de alimentos dependemos de donaciones y de pequeños proyectos que nos permiten ir manejando lo básico, pero hay momentos que escasea, porque las donaciones no son recurrentes”.

Hoy la prioridad es conseguir productos básicos: arroz, espagueti, harina de maíz, harina de trigo, aceite, azúcar, huevo y leche. La ayuda puede entregarse directamente en las oficinas de la Fundación Scalabrini en Tlalpan, o en el mismo Centro Comunitario en Iztapalapa. También se reciben donativos económicos a través de una cuenta en el Banco Santander, a nombre de Fundación Scalabrini de México AC.

Número de cuenta: 65-50920083-8

Cuenta Clabe: 014180655092008384

Concepto: Despensa Urgente