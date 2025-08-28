El Papa León XIV nombró este jueves, 28 de agosto, a seis latinoamericanos en el Dicasterio para el Clero, quienes ocuparán cargos como miembros y consultores.

Ese dicasterio se ocupa de todo lo relacionado con los presbíteros y diáconos del clero diocesano, así como de atender sus necesidades para un ejercicio fructífero del sacerdocio, ofreciendo su ayuda a los obispos.

Entre los nuevos miembros se encuentran Mons. César Daniel Fernández, Obispo de Jujuy (Argentina); Mons. Hilario González García, Obispo de Saltillo, México; Mons. Luis Manuel Alí Herrera, colombiano, Secretario de la Pontificia Comisión para la Protección del Menor; y Mons. José Otacio Oliveira Guedes, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, Brasil.

En la nómina de Consultores del Dicasterio para el Clero designados este jueves están el paraguayo Cristino Bohnert Bauer, sacerdote Rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; y el argentino Damián Guillermo Astigueta, Profesor de la Facultad de Derecho Canónico del Collegium Maximum de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

¿De qué se ocupa el Dicasterio para el Clero?

Según se indica en su sitio web , el Dicasterio para el Clero se encarga de llevar adelante la solicitud de la Sede Apostólica en lo que respecta a la formación de los candidatos a las Órdenes Sagradas, y asiste a los obispos en lo concerniente a la pastoral vocacional, para garantizar una sólida formación humana, espiritual, intelectual y pastoral.

Entre otras tareas, también se ocupa del sustento y la seguridad social del clero, y estudia los problemas derivados de la falta de vocaciones. Además, son su competencia los casos de dispensa de las obligaciones asumidas con la ordenación al diaconado y al presbiterado.

Su trabajo se estructura en cuatro oficinas: la Oficina del Clero, la Oficina de Seminarios, la Oficina Administrativa, y la Oficina para las Dispensas.

En la actualidad, el prefecto del Dicasterio para el Clero es el cardenal surcoreano Lazzaro You Heung-Sik, mientras que el secretario es Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, de Chile. Como subsecretario se desempeña Mons. Simone Renna, y el P. Enrico Massignani ocupa el cargo de subsecretario adjunto para la Oficina del Clero, ambos de nacionalidad italiana. La lista de superiores se completa con Mons. Eamonn McLaughlin, de Irlanda, quien ejerce como subsecretario adjunto para la Oficina de Formación.

Presencia latinoamericana

Entre los miembros del Dicasterio ya se encontraban en funciones cinco latinoamericanos: los cardenales Odilo Pedro Scherer y Sérgio da Rocha, de Brasil; el Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, de Venezuela; el Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, de Cuba; y Mons. Milton Luis Tróccoli Cebedio, obispo uruguayo.

La nómina de consultores, por su parte, contaba ya con dos latinoamericanos: la religiosa paraguaya Lidia Ramona González Rodríguez y el P. Emilio Lavaniegos González, sacerdote mexicano.