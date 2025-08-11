Los obispos de Francia han solicitado al arzobispo de Toulouse, Mons. Guy de Kerimel, que reconsidere su decisión de nombrar canciller a un sacerdote condenado en 2006 a cinco años de prisión, por la violación de un adolescente de 16 años.

“Hemos entablado un diálogo constructivo con Mons. Guy de Kerimel, arzobispo de Toulouse, invitándole a reconsiderar la decisión que había tomado sobre el nombramiento del canciller de su diócesis”, indica el comunicado de los obispos franceses, publicado en su sitio web con fecha 10 de agosto.

“En efecto, un nombramiento de tal importancia, tanto canónica como simbólicamente, no puede sino reavivar heridas, despertar sospechas y desconcertar al pueblo de Dios”, agregan los prelados.

El polémico nombramiento

A inicios de junio de este año, Mons. de Kerimel nombró al P. Dominique Spina como canciller y delegado episcopal para los matrimonios, con efecto a partir del 1 de septiembre; un nombramiento que generó una ola de críticas, de las que han hecho eco ahora los obispos franceses.

De Kerimel defendió su controvertida decisión en una declaración a la Agence France-Presse (AFP), afirmando que había “optado por la misericordia” con el P. Spina.

“Es cierto que el Padre Spina cumplió una pena de prisión de cinco años, incluida un año suspendido, por actos gravísimos que tuvieron lugar hace casi 30 años”, concretamente en 1993, indicó el arzobispo, según informó Le Monde.

El prelado dijo además que ahora las autoridades eclesiásticas “no tienen nada que reprochar a este sacerdote en los últimos 30 años”.

“El camino de la verdad” ante los abusos en la Iglesia

En su comunicado del 10 de agosto, los obispos de Francia recordaron que “nuestra Iglesia, desde hace varios años, ha emprendido con valentía el camino de la verdad en la dolorosa cuestión de los abusos cometidos en su seno. Es muy importante continuar esta labor en todos los ámbitos de la vida eclesiástica”.

“Poco a poco –añadieron– hemos aprendido a mirar estos hechos desde el punto de vista de las personas que han sido víctimas y que sufren las consecuencias a lo largo de toda su vida”.

El comunicado resalta además que “este cambio de perspectiva, la conmovedora escucha de su angustia y su dolor, la aceptación de su invitación a seguir humildemente con ellas un camino de verdad, han iniciado, para nuestra institución eclesial, un largo y exigente trabajo de conversión, que estamos decididos a continuar”.

Los obispos de Francia también anunciaron que su presidencia realizará una visita a Tierra Santa del 16 al 20 de agosto “para manifestar el apoyo de nuestra Iglesia” ante la guerra entre Israel y Hamás.