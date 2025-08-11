El Papa León XIV nombró Administrador Apostólico de la Diócesis de Alto Valle del Río Negro (Argentina) a Mons. Oscar Eduardo Miñarro, hasta ahora Obispo Auxiliar de Merlo-Moreno.

Mons. Miñarro dirigirá la Diócesis de Alto Valle del Río Negro hasta que el Papa nombre al obispo y éste tome posesión canónica de la diócesis.

La noticia se conoció el sábado 9 de agosto a las 15:00 horas, en el mismo momento en que el anterior Obispo de Alto Valle del Río Negro, Mons. Alejandro Pablo Benna, tomó posesión como Obispo de la Diócesis de Morón.

El nombramiento fue efectuado mediante decreto 380-2025 del Dicasterio para los Obispos y comunicado por la Nunciatura Apostólica en Argentina a través de la Agencia AICA.

¿Quién es Mons. Oscar Eduardo Miñarro?

Oscar Eduardo Miñarro nació en la Ciudad de Buenos Aires el 15 de septiembre de 1960 y recibió la ordenación sacerdotal el 25 de marzo de 1995 de manos del entonces Obispo de Morón, Mons. Justo Oscar Laguna.

El 19 de septiembre de 2016, el Papa Francisco lo nombró Obispo Titular de Anzio y Auxiliar de Merlo-Moreno. Recibió su consagración episcopal el 3 de diciembre de ese año, en una ceremonia presidida por el fallecido Obispo de Merlo-Moreno, Mons. Fernando Maletti, en el atrio de la Catedral Nuestra Señora del Rosario.

Tras el fallecimiento de Mons. Maletti, fue Administrador Diocesano de Merlo-Moreno, hasta el nombramiento del actual Obispo, Mons. Juan José Chaparro.

En la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de las comisiones de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica y de la de Pastoral de la Salud.

Su lema episcopal es “Sólo somos servidores por amor de Cristo”.