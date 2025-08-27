Con el título Perseverantes en la Comunión, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) presentó una guía para profundizar en las Sagradas Escrituras durante todo septiembre, en el que la Iglesia celebra el Mes de la Biblia.

La guía fue elaborada por el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la CEC, y “contiene cuatro talleres de Lectio Divina para ser desarrollados de manera personal y comunitaria”, indicó el Episcopado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Para ello, el documento ilumina el concepto de comunión partiendo de cuatro pasajes bíblicos: con el capítulo 3 de Levítico se reflexiona sobre el sacrificio de comunión en la antigua alianza; luego, usando el salmo 133, se medita acerca de la comunión de los hermanos como Don de Dios.

Posteriormente, recurriendo a Hechos 2, 42-47, se presenta a la Iglesia como Una comunión viva y vivificadora; y finalmente, recurriendo a la primera carta a los Corintios 10, 14-22, se explora la relación intrínseca entre Comunión y Eucaristía.

Mons. Pedro Manuel Salamanca, presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica, explica que la temática de este subsidio "se inscribe en la línea del Sínodo sobre la Sinodalidad, convocado por el Papa Francisco, y está en profunda consonancia con el llamado del Papa León XIV a cuidar y fomentar la unidad, esa unidad que solo es posible en el Uno, es decir, en Jesucristo".

Por su parte, en la introducción del documento, el P. Francisco León Oquendo Gómez, director del Departamento de Catequesis y Biblia, recuerda que “la comunión es uno de los rasgos distintivos de la Iglesia, cuyos miembros tienen en común la perseverancia en ella”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, la comunión vive y se expresa en la fracción del pan (la Eucaristía), se proyecta y refuerza en las oraciones”, señala.

Por ello, anima a que la guía “llegue a muchos fieles y a las pequeñas comunidades que alimentan su fe, esperanza y caridad con la Palabra que es necesaria para que permanezcamos en Jesús y así produzcamos abundantes frutos".

La Iglesia Católica ha designado septiembre como el Mes de la Biblia para destacar la figura de San Jerónimo, doctor de la Iglesia y traductor de la Biblia del griego y el hebreo al latín, obra conocida como La Vulgata.

La fiesta de San Jerónimo es el 30 de septiembre.

La guía Perseverantes en la Comunión puede descargarse en este enlace.