Al concluir la Audiencia General de este miércoles 29 de agosto, el Papa León XIV reclamó una vez más el fin de la guerra en Tierra Santa, exigiendo la liberación de rehenes, un alto el fuego y el respeto del derecho humanitario.

En su intervención dirigida a los peregrinos de lengua italiana, el Pontífice recordó la jornada de ayuno y oración celebrada el pasado viernes antes de realizar de nuevo su llamada a encontrar caminos de paz: “Vuelvo a dirigir un fuerte llamamiento tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional para que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa que tanto terror, destrucción y muerte ha causado”.

“Suplico que sean liberados todos los rehenes, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite la entrada segura de los auxilios humanitarios y que se respete plenamente el derecho humanitario”, expresó el Pontífice, quien subrayó “la obligación de proteger a los civiles y las prohibiciones de castigo colectivo, de uso indiscriminado de la fuerza y del desplazamiento forzoso de la población”.

En este sentido, se unió a la declaración conjunta de los patriarcas greco-ortodoxo y latino de Jerusalén formulada ayer, en la que “pidieron poner fin a esta espiral de violencia, poner fin a la guerra y dar prioridad al bien común de las personas”.