“La paz sea con todos vosotros: hacia una paz desarmada y desarmante” será el lema de la Jornada Mundial de la Paz 2026, tal y como ha adelantado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral este martes 26 de agosto.

Este tema, indica la información facilitada por la Oficina de Prensa del Vaticano, “invita a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y la guerra, para abrazar una paz auténtica, basada en el amor y la justicia”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Se trata, continúa el comunicado, de una paz “desarmada, es decir, no basada en el miedo, la amenaza o las armas; y desarmante, porque es capaz de disolver los conflictos, abrir los corazones y generar confianza, empatía y esperanza. No basta con invocar la paz, hay que encarnarla en un estilo de vida que rechace toda forma de violencia, visible o estructural”.

“El saludo de Cristo Resucitado, ‘La paz esté con vosotros’ (cf. Jn 20,19), es una invitación dirigida a todos —creyentes, no creyentes, responsables políticos y ciudadanos— a edificar el Reino de Dios y a construir juntos un futuro humano y pacífico”, concluye el comunicado.

La Jornada Mundial de la Paz fue instituida por el Papa San Pablo VI, que la propuso el 8 de diciembre de 1967, día de la Inmaculada Concepción, y fue celebrada por primera vez el 1 de enero de 1968, solemnidad de Santa María, Madre de Dios.