Del 18 al 20 de septiembre la ciudad colombiana de Cartago acogerá las Jornadas Internacionales de Santuarios y Turismo Religioso, que contará con la presencia de obispos y expertos de varios países.

Obispos y expertos internacionales reflexionarán en Cartago (Colombia) sobre la importancia de los santuarios y el turismo religioso. También presentarán "La ruta de León XIV: Chulucanas, nuevo destino de cultura y fe".

Se trata de un evento que cuenta con el respaldo de la Diócesis de Cartago, la Alcaldía y Cámara de Comercio de Cartago y Empresur.

De acuerdo al programa, entre los ponentes estará el Obispo de Santa Marta (Colombia), Mons. José Mario Bacci Trespalacios, quien hablará sobre Turismo Religioso: Fe, Evangelización y Cultura.

También estará el Arzobispo de Panamá, Mons. Domingo Ulloa, con la conferencia Peregrinación y Turismo Latinoamericano: Caminando Juntos para la Solidaridad, la Sostenibilidad y La Paz.

También asistirá el deán de la Catedral de Pamplona (España), P. Carlos Ayerra, quien hablará sobre Las 7 virtudes catedrales de nuestro museo.

Asimismo, los participantes asistirán a la presentación especial de La ruta de León XIV: Chulucanas, nuevo destino de cultura y fe, a cargo de la municipalidad de la provincia peruana de Morropón-Chulucanas.

La Cámara de Comercio de Cartago indicó en su sitio web que, además de la agenda académica, habrá un recorrido por los santuarios de la zona y una “rueda de negocios para fortalecer alianzas estratégicas”.

