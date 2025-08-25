El Arzobispo de Santa Cruz (Bolivia), Mons. René Leigue Cesarí, exhortó a los candidatos a la presidencia del país a centrarse en sus propuestas y dejar de lado los insultos.

Tras las elecciones generales, dos candidatos siguen en carrera por la presidencia de cara a la segunda vuelta, que se celebrará en noviembre. Ellos son el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira.

En ese marco, en los últimos días, el candidato a vicepresidente de Paz Pereira, Edman Lara, emitió una serie de insultos contra Quiroga, y lo acusó de haber iniciado una "guerra sucia en su contra", declaraciones por las que luego se disculpó ante la prensa .

El Arzobispo de Santa Cruz no pasó por alto el escenario político, y en su homilía dominical , al referirse al compromiso con el Señor que requiere de nuestro esfuerzo para poder “entrar por la puerta estrecha”, señaló que éste se basa en que lo que hagamos no sea para “aparentar, sino sentirlo y vivirlo”.

“Podemos decir: vamos a Misa todos los domingos, hacemos alguna otra obra. Pero lo que el Señor quiere es que lo que hacemos lo vivamos de verdad”, precisó, y esto requiere “coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.

“Aquí todos estamos llamados e invitados. Nadie puede decir: ‘Yo ya estoy en el camino correcto’. Mientras estemos en este mundo debemos estar atentos”, advirtió Mons. Leigue Cesarí, alertando sobre no sentirnos “superiores a los demás”, ni juzgar a los que están alejados.

“Después de las elecciones, aún no se define quién guiará los destinos de nuestro país. Qué bueno sería que quienes aspiran a gobernar miren esta realidad: que vayan al encuentro de los descartados, que hablen con la gente que no es tomada en cuenta”, señaló.

“El Señor también los invita a ellos a hacerse cargo de esta realidad. Ojalá sus programas sean más concretos, más asentados, porque así nos ayudarán a todos a caminar mejor”, anheló el prelado.

“No es momento de insultos, sino de propuestas firmes: nuestro país necesita algo más concreto”, sostuvo.

Finalmente, dirigiéndose a los fieles, aseguró: “Nosotros, por nuestra parte, estamos llamados a seguir en la oración, a mantenernos en el camino del Señor, a ser coherentes entre la fe que profesamos y la vida que llevamos”.

“Pidamos al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante sin desanimarnos frente a las dificultades. Que nuestra fe prevalezca y nuestro compromiso nos sostenga en este camino de seguimiento a Jesús”, concluyó, pidiendo a la Virgen María que “nos ayude y anime”.